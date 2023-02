Raphael Varane, vainqueur de la Coupe du monde de France, annonce sa retraite internationale

Le défenseur français Raphael Varane, vainqueur de la Coupe du monde, a mis un terme à sa carrière de footballeur international.

Le quadruple vainqueur de la Ligue des champions s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux Instagram pour annoncer qu’il raccrochait ses crampons.

« Enfant, je me souviens avoir suivi France 98, cette équipe, ces joueurs qui nous faisaient vivre des émotions indescriptibles. Je rêvais d’être nos héros et 20 ans plus tard j’ai vécu l’une des meilleures expériences de ma vie, celles qui m’ont rendu vraiment fier. Nous avons ramené la Coupe à la maison !! Je ne l’oublierai jamais. Je ressens encore chacune des émotions ressenties ce jour-là, le 15 juillet 2018. Ce fut l’un des moments les plus incroyables et mémorables de ma vie.

Cette victoire que nous avons remportée tous ensemble n’aurait jamais été possible sans le soutien de Didier Deschamps, de tous les membres de la direction et du staff au fil des années, et de mes coéquipiers qui ont défendu notre maillot à chaque match que nous avons joué.

Mais plus important encore, cette victoire n’aurait pas été possible sans que chacun d’entre vous nous ait soutenu tout au long du chemin.

Votre ferveur, les célébrations et les souvenirs de notre retour en France resteront gravés à jamais en moi.

Même après la défaite en finale l’an dernier, avec un beau parcours, vous nous avez accueillis en héros à notre retour. A chacune et chacun d’entre vous, MERCI mille fois !

Ces moments avec vous vont certainement me manquer, mais le temps est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un tas de jeunes joueurs talentueux qui sont prêts à prendre le relais, qui méritent une chance et qui ont besoin de vous.

Du plus profond de mon cœur, merci. Rapha. “

Varane a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 avant de remporter le titre de l’UEFA Nations League avec Les Blues lors de la saison 2020-21.

Varane a contribué à renforcer Manchester United après son transfert aux géants anglais du Real Madrid en 2021. Le stoppeur français a renforcé les lignes défensives du nouveau look United d’Erik ten Hag.

