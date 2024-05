Raphael Varane quittera Manchester United à l’expiration de son contrat cet été.

L’ancien international français de 31 ans a rejoint le club de Premier League en provenance du Real Madrid il y a trois ans et a disputé 93 matches, marquant deux buts.

L’Athlétisme a révélé en janvier que bien que United ait initialement annoncé sa signature en août 2021 pour un accord « le gardant au club jusqu’en juin 2025 », le contrat était plutôt jusqu’à cet été avec l’option d’un an supplémentaire.

« Pour vous les gars, supporters de Manchester United, cela a été des années incroyables de jouer pour ce club spécial et de porter ce maillot », a déclaré le défenseur dans un message sur les réseaux sociaux. « La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Man United, c’était fou. L’atmosphère était incroyable. Je suis tombé amoureux du club, des supporters. Il faut jouer pour Man United pour comprendre ce que cela représente.

« Pour mes enfants, c’est chez moi ici. Ce sera un endroit spécial pour moi, pour la vie. Quand les fans iront à Wembley, c’est quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. Partager ce moment avec eux était absolument incroyable.

« Même si nous avons eu une saison difficile, je suis très positif pour l’avenir. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une excellente stratégie. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir pour le dernier match de la saison et ça va être très émouvant.



Varane, vainqueur de la Coupe du monde, quittera Manchester United cet été (Michael Regan/Getty Images)

Varane était l’un des meilleurs joueurs de United lors de la première saison d’Erik ten Hag, mais s’est retrouvé absent pendant une grande partie de cette campagne en raison d’une combinaison de sélection et d’absences forcées par blessure.

Varane a rejoint United en provenance du Real il y a trois ans dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 34 millions de livres sterling, s’élevant à 42 millions de livres sterling avec des ajouts potentiels.

Il a signé un salaire proche de 250 000 £ par semaine (315 000 $) en fonction des apparences, dont les conditions ont été davantage incitées à la performance après que son examen médical ait révélé un problème de genou à long terme.

Varane a raté les sept derniers matches de United en raison d’une blessure musculaire, sa dernière sortie pour le club ayant eu lieu lors de la défaite à Chelsea début avril.

Il reste à United trois matchs de sa saison, avec Newcastle United mercredi et Brighton & Hove Albion dimanche en Premier League avant la finale de la FA Cup contre Manchester City le 25 mai.

