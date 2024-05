Raphael Varane quittera Manchester United à la fin de la saison alors qu’Erik ten Hag minimise les discussions de sortie de Bruno Fernandes | Actualités footballistiques

Raphael Varane quittera Manchester United cet été à l’expiration de son contrat, après trois saisons à Old Trafford.

Le défenseur central de 31 ans a effectué un transfert important vers l’équipe d’Old Trafford en 2021 après une décennie chargée de médailles au Real Madrid.

Les blessures ont limité Varane à 93 apparitions au cours de ses trois saisons à United, que le défenseur quittera à l’expiration de son contrat cet été.

« Pour vous les gars, supporters de Manchester United, cela a été des années incroyables de jouer pour ce club spécial et de porter ce maillot », a déclaré l’ancien international français sur les réseaux sociaux.

« La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Man United, c’était fou, l’ambiance était incroyable.

« Je suis tombé amoureux du club, des fans. Il faut jouer pour Man United pour comprendre ce que cela représente. Pour mes enfants, c’est chez moi ici. Ce sera un endroit spécial pour moi, pour la vie.

« Quand les fans sont allés à Wembley [last season], c’est quelque chose dont ils se souviendront toute leur vie. Partager ce moment avec eux était absolument incroyable.

« Malgré le fait que nous avons eu une saison difficile, je suis très positif pour l’avenir. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une excellente stratégie.

« Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir pour le dernier match à domicile cette saison et ce sera une journée très émouvante pour moi, c’est sûr. »

Ten Hag : Fernandes toujours important pour nous

Le manager de United, Erik ten Hag, espère que le Français n’a pas disputé son dernier match pour le club – mais admet que le joueur sera de nouveau absent de l’équipe pour affronter Newcastle mercredi.

Ten Hag a déclaré : « Nous prévoyons les derniers matchs, pas pour demain, mais nous espérons dimanche et ensuite le dernier match. [against Manchester City in the FA Cup final] ».

Ten Hag a également confirmé que Lisandro Martinez était en lice pour la visite de l’équipe d’Eddie Howe tandis que Marcus Rashford et Bruno Fernandes seront tous deux évalués.

Il y a eu des spéculations sur l’avenir de Fernandes au milieu de l’intérêt manifesté par le Bayern Munich, mais Ten Hag affirme que le Portugais reste une partie intégrante de ses plans.

« C’est la même question que la semaine dernière, alors j’y ai répondu », a déclaré le Néerlandais interrogé sur l’avenir de Fernandes. « C’est la même réponse.

« Il est clair [he’s important], pas seulement maintenant mais pendant toutes ses années ici. Il a montré qu’il était un joueur important, qu’il s’est créé le plus d’occasions en Premier League et qu’il a marqué des buts importants. Il est tellement important pour nous. »

