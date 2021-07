Raphael Varane : Manchester United est sur le point de s’entendre avec le défenseur du Real Madrid | Actualités footballistiques

Manchester United est sur le point de s’entendre personnellement avec les représentants du défenseur du Real Madrid Raphael Varane.

Une fois qu’un accord final sera trouvé, on espère que United sera en mesure de négocier rapidement des frais avec le Real et d’ajouter l’international français à son équipe.

United, cependant, reste prudent mais espère qu’un accord pourra être conclu avant la fin de la fenêtre de transfert d’été.

On pense que Varane accueillerait favorablement cette décision, le contrat du joueur de 28 ans prenant fin l’été prochain.

















Risque réel de le perdre pour rien s’ils ne vendent pas dans ce mercato.

Varane serait une autre déclaration d’intention importante pour rivaliser avec Manchester City pour le titre de Premier League la saison prochaine, s’étant imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde depuis qu’il a rejoint le Real du côté français de Lens à l’été 2011.

Il a ensuite fait plus de 350 apparitions pour le club et a été sélectionné 79 fois par la France, les aidant à remporter la Coupe du monde en 2018 et commençant leurs quatre matches à l’Euro 2020 avant d’éliminer la Suisse.

















Varane : Pièce manquante dans le puzzle défensif de Man Utd ?

Jack Wilkinson de Sky Sports :

Avouons-le, bien qu’ils s’améliorent sans aucun doute en tant que paire défensive tout au long de la saison dernière, Harry Maguire et Victor Lindelof n’ont pas encore donné l’air de confiance et d’autorité pour suggérer qu’ils seront le duo central qui renverra Manchester United dans la course au titre.

















À tort ou à raison, Lindelof a toujours été considéré comme le maillon faible du partenariat, tandis qu’Eric Bailly a été complètement exclu de la conversation. La recherche d’une mise à niveau pour s’asseoir aux côtés de Maguire a été désignée comme un domaine d’amélioration pour United et Raphael Varane, ils ont peut-être trouvé ce qu’ils cherchaient.

Mais la perspective d’établir un arrière quatre de Varane et Maguire à l’arrière central, avec Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka dans les positions d’arrière latéral, représenterait sans aucun doute un pas en avant dans la qualité.

Maguire a prouvé pour le club et le pays qu’il possédait les qualités de leader et la capacité technique pour répondre aux attentes. Avec le rythme et l’expérience de Varane, United aurait sa meilleure formation défensive depuis son dernier titre.