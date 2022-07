Raphael Varane: Manchester United doit tout améliorer sous Erik ten Hag – ce n’est que le début | Nouvelles du football

Raphael Varane sait que Manchester United doit “s’améliorer en tout” au cours de la pré-saison alors que le nouveau manager Erik ten Hag commence à façonner l’équipe à son image.

Après avoir débuté la saison dernière avec Ole Gunnar Solskjaer et boité sur la ligne en sixième sous le patron par intérim Ralf Rangnick, les géants d’Old Trafford ont confié au joueur de 52 ans le soin de renverser la vapeur.

Ten Hag a formé l’équipe pendant l’entraînement de pré-saison et a supervisé une victoire amicale 4-0 accrocheuse contre ses rivaux Liverpool lors de son premier match en tant que patron de United mardi.

Le Néerlandais a immédiatement déclaré qu’il ne se laisserait pas emporter par le résultat à Bangkok malgré quelques points positifs clairs – un point de vue partagé par le vainqueur en série Varane.

“Nous savons exactement comment nous voulons jouer”, a déclaré le défenseur central de United. “Le manager a très bien expliqué ce que nous devons faire et c’est absolument clair.

Varane s’habitue à travailler avec Erik ten Hag





“Nous savons donc que nous devons être très en forme car c’est une façon très physique de jouer.

“Nous sommes évidemment satisfaits du résultat, mais nous savons que nous devons encore travailler très dur pour être prêts pour le début de la saison.

“Nous travaillons beaucoup, donc nous essayons d’être absolument prêts pour le début de saison.

“Ce n’est que le début de la pré-saison, donc ce n’est que le début, mais nous savons exactement où nous voulons aller.”

Erik ten Hag et Bruno Fernandes remportent la Bangkok Century Cup après avoir battu Liverpool 4-0 au stade Rajamangala.



Varane a remporté de nombreuses médailles avec le Real Madrid et a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018 – des succès qui ont dû rendre sa première saison à Old Trafford d’autant plus exaspérante.

Acquéreur de renom aux côtés de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, il n’aurait pas pu prévoir que sa première saison se terminerait avec le plus bas total de points jamais enregistré par United en Premier League.

“Je pense que nous savons exactement ce que nous devons faire – nous devons nous améliorer dans tout”, a déclaré Varane à propos de l’approche de la pré-saison.

Facundo Pellistri est félicité par Charlie Savage après avoir marqué le quatrième but de Man Utd contre Liverpool





“Nous avons de l’ambition pour cette saison mais aussi, le plus important, nous devons travailler avec humilité. Je pense que c’est le plus important.

“Comme je l’ai dit, ce n’est que le début, nous devons donc nous améliorer dans tout.”

Varane pourrait cependant voir des signes de promesse en Thaïlande alors que United jouait avec le genre de but et de cohérence qui manquait vers la fin de la saison dernière.

“Nous avons essayé de garder le ballon en possession et nous avons essayé d’appuyer très haut sur le terrain, donc c’est un style très physique”, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi nous savons que nous devons travailler très dur lors des séances d’entraînement et nous essayons d’être prêts.”

Regardez les moments forts alors qu’Erik ten Hag prend un départ victorieux en tant que manager de Manchester United avec une raclée 4-0 de Liverpool à Bangkok. Tous les matchs de la tournée de Man Utd peuvent être visionnés sur MUTV, Sky Channel 418.



En disant à Varane que le gardien David de Gea sortait de sa ligne et construisait davantage le jeu par l’arrière, il a ajouté : “Oui, exactement.

“Nous essayons, comme je l’ai dit, de garder le ballon en possession, de jouer très vite et de jouer vers l’avant quand c’est possible.

“Alors, oui, nous aimons jouer comme ça et nous essayons de nous améliorer et de nous mettre en forme.”

United a déménagé en Australie pour poursuivre les préparatifs de pré-saison, avec des matchs de Melbourne contre Melbourne Victory et Crystal Palace suivis d’un match amical contre Perth contre Aston Villa.

Varane espère continuer à développer sa forme physique pendant ces matchs et reprendre après une première saison marquée par des blessures à Old Trafford.

Tyrell Malacia est venu pour ses débuts à Man Utd





“Personnellement, c’est une opportunité pour moi d’avoir une vraie pré-saison, de me mettre en forme et d’être prêt car ce sera une très longue saison avec beaucoup de matchs et une intensité élevée”, a-t-il déclaré.

“Je vais essayer d’être prêt et d’être en forme, et évidemment je suis très excité pour cette saison à venir et je suis très heureux d’être avec Manchester et dans ce grand club. Nous allons essayer de gagner des trophées.”

Ten Hag : Il ne faut pas surestimer le résultat

Isaac Mabaya est en compétition pour le ballon contre Marcus Rashford





Le manager de Man Utd, Erik ten Hag, s’adressant à MUTV : “Je sais que nous avons de bons joueurs, maintenant nous devons construire une équipe. Je suis content du premier match.

« Cela prendra beaucoup de temps [to get this team playing my way]. J’ai vu beaucoup d’erreurs aujourd’hui. Soyons honnêtes, Liverpool joue dans trois équipes, ils n’étaient pas à leur meilleur.

“Il ne faut pas surestimer ce résultat, mais j’ai quand même vu de très bonnes choses. Nous avons beaucoup de créativité et de vitesse à l’avant. Comme je l’ai dit, nous avons du potentiel.

“Je pense que c’était une équipe avec un super esprit et nous savons que nous venons de commencer. La presse, nous avons fait des erreurs, mais nous avons aussi créé des occasions avec la presse.”

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

United se rendra désormais en Australie avant son prochain match de pré-saison contre Melbourne Victory vendredi.