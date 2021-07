Raphael Varane: Man Utd confirme avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour le défenseur | Actualités footballistiques

Manchester United a confirmé avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour signer le défenseur Raphael Varane.

Le prix de l’international français serait de 41 millions de livres sterling, ajouts compris.

Un communiqué du club a déclaré: « Manchester United est ravi d’annoncer que le club a conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur international français et vainqueur de la Coupe du monde, Raphaël Varane, sous réserve d’un examen médical et des conditions de joueur en cours de finalisation. »

Ayant déjà signé l’international anglais Jadon Sancho pour 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, l’acquisition de Varane représente une nouvelle déclaration d’intention de United.

, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋 Nous avons conclu un accord de principe pour le transfert de @RaphaelVarane à Unis ! 🔴⚪️⚫️#MUFC – Manchester United (@ManUtd) 27 juillet 2021

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a terminé deuxième de Premier League la saison dernière mais a terminé à 12 points de Manchester City.

Varane est bien établi comme l’un des meilleurs défenseurs du monde, ayant rejoint le Real du côté français de Lens à l’été 2011.

Il a fait plus de 350 apparitions pour le club et a été sélectionné 79 fois par la France, les aidant à remporter la Coupe du monde en 2018.

Il a commencé les quatre matches de la France à l’Euro 2020 avant qu’ils ne soient éliminés aux tirs au but par la Suisse.

Si l’accord se déroule comme prévu, la première action compétitive de Varane pour United pourrait avoir lieu lors du début de sa campagne de Premier League le 14 août contre Leeds United à Old Trafford.

« L’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe »

Analyse de l’expert espagnol du football Terry Gibson, s’exprimant sur Sky Sports News :

« Si Man Utd réussit à faire franchir la ligne à Varane, il achète l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Il a été fantastique au Real depuis le premier jour, il a tous les attributs dont vous avez besoin et il a été légèrement négligé à cause de Sergio Ramos .

« Mais en termes de qualité, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup mieux que Varane. »

















1:00



Ole Gunnar Solskjaer dit que l’arrivée de Jadon Sancho montre aux fans « nous sommes sérieux »



Man Utd signe Sancho de Dortmund pour 73 millions de livres sterling

United continue de sembler occupé sur le marché des transferts après avoir récemment signé Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling.

Sancho, dont le déménagement à Old Trafford a été accepté en principe le 1er juillet, a terminé un examen médical plus tôt ce mois-ci après sa participation à l’Euro 2020.

Il a signé un contrat de cinq ans avec United, avec une option d’un an supplémentaire, et Sancho portera le maillot n°25 pour sa nouvelle équipe.

















0:18



Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que Paul Pogba est toujours professionnel malgré les spéculations sur son avenir à United



L’avenir de Pogba dans les airs

Un joueur de United avec un avenir incertain est Paul Pogba. Il est « de plus en plus improbable » de signer une nouvelle prolongation de contrat à Manchester United au milieu de l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Les pourparlers entre les représentants de Pogba et United n’ont pas permis de trouver une solution avec des informations affirmant qu’une offre concrète avait été rejetée par le milieu de terrain français.

Le joueur de 28 ans est entré dans la dernière année de son contrat actuel et United doit maintenant décider de le vendre cet été ou de lui permettre de voir son contrat.

Matchs à venir de Man Utd 2021/22: Leeds le jour de l’ouverture

Manchester United accueillera ses rivaux Leeds United à Old Trafford le week-end d’ouverture de la saison 2021/22 de Premier League.

United fait face à une série de matchs qui définiront peut-être la saison en octobre et novembre, qui commence par un voyage à Leicester le 16 octobre, la première confrontation avec Liverpool à Old Trafford le 23 octobre et une visite à Tottenham le 30 octobre.

Le 6 novembre marque le premier derby de Manchester de la saison alors que les champions de Manchester City se rendent à Old Trafford, avant que United ne se rende à Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, le 27 novembre, avant de terminer le mois en accueillant Arsenal le 30 novembre.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.

Nouvelle série : Football’s Cult Heroes

















1:00



Football’s Cult Heroes est une nouvelle série de podcasts explorant les histoires de joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain. A suivre sur Spotify.



Football’s Cult Heroes est une toute nouvelle série de podcasts explorant les histoires des joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain.

Raconté par les joueurs, les fans et les journalistes qui étaient là – nous explorons pourquoi ces joueurs ont créé un lien si fort avec leurs fans et comment on se souvient encore d’eux des années plus tard.

Suivre sur Spotify afin que vous puissiez écouter les épisodes hebdomadaires dès qu’ils tombent.