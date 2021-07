Raphaël Varane : Le défenseur français est-il la pièce manquante du puzzle de Manchester United ? | Actualités footballistiques

Les fans de Manchester United sont naturellement ravis de l’arrivée imminente de Raphael Varane du Real Madrid, bien que le club n’aurait pas eu besoin de dépenser 43 millions de livres sterling pour le défenseur si Sir Alex Ferguson avait réussi à attirer le Français à Old Trafford il y a dix ans.

Un jeune Varane commençait à attirer l’attention des gens lors de sa première campagne avec Lens en 2010/11, y compris celle de l’éclaireur français de United à l’époque, David Friio, qui est devenu un habitué des derniers mois du joueur au stade Bollaert-Delelis.

Varane, qui vient d’avoir 18 ans, n’a peut-être pas pu sauver Lens de la relégation de Ligue 1 cette saison-là, mais cela n’a pas dérangé Ferguson, qui a connu une future star mondiale quand il en a vu une.

















L’expert espagnol du football Terry Gibson rend son verdict sur la poursuite par Manchester United du défenseur du Real Madrid Raphael Varane



Malheureusement pour l’Ecossais, il n’était pas le seul à surveiller Varane et avec le manager de United en route vers le nord de la France pour signer le défenseur central, le nouveau conseiller spécial du Real Madrid a appris la rencontre et est rapidement intervenu.

Un appel téléphonique de Zinedine Zidane était tout ce dont il avait besoin pour que Varane se retrouve à Madrid, pas à Manchester cet été-là, United achetant à la place Phil Jones de Blackburn Rovers pour 16,5 millions de livres sterling.

Au cours de 10 saisons remplies de trophées au Santiago Bernabeu, Varane a formé un formidable partenariat à l’arrière avec le capitaine du Real Sergio Ramos, mettant finalement fin à la carrière de Pepe au club en 2017.

Varane a travaillé avec Jose Mourinho lors de ses deux premières saisons dans la capitale espagnole, développant son jeu défensif sous le Portugais, qui était alors au sommet de ses capacités, alors que le Real empêchait le Barcelone de Pep Guardiola de remporter un quatrième titre consécutif en Liga à ses débuts. campagne en Espagne.

L’expert espagnol du football Alvaro Montero a déclaré à Sky Sports News que Raphael Varane était « parfait » pour la Premier League après son déménagement à Man Utd



« Varane est le meilleur défenseur central du monde. Il est encore jeune, mais je pense qu’il est le meilleur. Déjà, oui. Je pense qu’il est le meilleur défenseur », a-t-il déclaré un an après avoir quitté le Real, ce qui explique probablement pourquoi il était si désireux de faire de lui sa première signature en tant que patron de United à l’été 2016.

Cependant, contrairement à 2011, Mourinho n’a pas pu persuader Varane de faire équipe avec lui car United a une fois de plus raté la signature de l’international français.

La carrière de Varane au Real Madrid en chiffres (2011-2021) : Jeux joués (dans toutes les compositions) 360 Jeux commencés 331 Minutes jouées 29851 Jeux gagnés 240 Des draps propres 113 Jaunes 22 rouges 2

Cela s’est avéré une bonne décision alors que Varane a accumulé plus de 350 apparitions pour le Real, remportant 18 honneurs majeurs au cours du processus, dont quatre titres en Ligue des champions et trois titres en Liga.

C’est donc ce type de pedigree que United apporte à Old Trafford – quelqu’un qui non seulement sait comment gagner, mais s’y attend également.

Image:

Varane après avoir remporté la Coupe du monde avec la France en juillet 2018



Pas seulement avec Madrid non plus, mais aussi avec la France, avec qui il est devenu champion du monde en 2018. En Russie, Varane a joué un rôle clé en dehors du terrain avec ses qualités de leader dans les vestiaires ainsi que sur celui-ci, où il a joué à chaque minute de leur campagne victorieuse alors qu’il rejoignait un groupe de joueurs sélectionnés pour avoir remporté la Coupe d’Europe/Ligue des champions et la Coupe du monde la même année.

C’est maintenant une troisième chance pour United, qui, une décennie après avoir essayé de l’amener à Old Trafford, a enfin trouvé son homme.

Varane – à 28 ans, l’âge idéal pour un défenseur – pourrait s’avérer être la pièce manquante du puzzle United d’Ole Gunnar Solskjaer.

Man Utd achète l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe. Il a été fantastique au Real depuis le premier jour, il a tous les attributs dont vous avez besoin et en termes de qualité, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup mieux que Varane.

Le gracieux Français est aussi proche du défenseur central complet que vous le trouverez dans le football européen en ce moment – rythmé, calme sous pression, composé sur le ballon, fort dans les airs et un bon organisateur et leader à l’arrière qui lit aussi le jeu bien.

S’il est vrai que Varane n’a pas toujours attiré l’attention que Ramos a parfois au Bernabeu, comme le dit l’expert espagnol du football Terry Gibson, cela ne devrait pas masquer la qualité du défenseur central United.

Image:

United a déjà essayé deux fois de signer Varane



« Man Utd achète l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Europe », a-t-il déclaré Sky Nouvelles sportives.

« Il a été fantastique au Real depuis le premier jour, il a tous les attributs dont vous avez besoin et il a été légèrement négligé à cause de Sergio Ramos.

















L’ancien défenseur de Leeds Danny Mills pense que Raphael Varane aura « besoin de temps » pour s’adapter à la Premier League après son déménagement à Man Utd



« Mais en termes de qualité, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup mieux que Varane. »

Varane s’alignera aux côtés d’Harry Maguire au cœur de la défense de United la saison prochaine dans un partenariat qui devrait parfaitement compléter les deux hommes, tout en signifiant un briefing de surveillance depuis le banc pour Victor Lindelof, qui a eu du mal à gagner les supporters depuis. son arrivée au club en 2017.

Image:

Raphael Varane contre Victor Lindelof la saison dernière



Avec l’arrière droit de l’Atletico Madrid Kieran Trippier qui serait également en route cet été, et son coéquipier anglais Luke Shaw à l’arrière gauche, la défense de United pourrait tout à coup prendre une allure imposante.

Certes, si Solskjaer doit faire ce saut de la deuxième à la première en Premier League, alors une meilleure performance défensive est indispensable la saison prochaine.

C’est parce que la dernière fois, United a concédé 44 buts en championnat – le plus grand nombre parmi les quatre premiers et même plus que Liverpool, qui a terriblement lutté à l’arrière. United a marqué 14 buts grâce à des jeux arrêtés – des buts qui avaient un nombre de buts contre attendus de seulement 8,9.

Solskjaer a clairement reconnu cette susceptibilité des coups francs et des corners, observant récemment: « Dans les gros matchs contre de bons joueurs et de bonnes équipes, nous perdons ce peu de concentration. C’est une grande partie du football – tant de buts sont concédés sur coups de pied arrêtés.

« Nous avons un bon bilan de gagner le premier ballon, mais quand nous ne le faisons pas, il semble que cela rentre à chaque fois. »

L’arrivée du 6 pieds 3 pouces à Varane, cependant, signifiera que des buts comme le vainqueur de la tête de Villarreal sur un coup franc lors de la finale de la Ligue Europa la saison dernière devraient maintenant, espérons-le, appartenir au passé à United.

Cela pourrait finalement s’avérer être la différence entre la première place et une place de deuxième la saison prochaine pour l’équipe de Solskjaer, ce qui aurait valu la peine d’attendre une décennie pour le défenseur français.

