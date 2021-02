Raphael Varane a marqué deux fois alors que le Real Madrid revenait d’un but pour battre Huesca en bas de tableau 2-1 en Liga samedi.

Une première mi-temps calme a vu Vinicius Junior tirer large après avoir été joué par Toni Kroos avant d’être signalé hors-jeu, et Karim Benzema a un tir arrêté. Le jeu a pris vie après l’intervalle, lorsque Mikel Rico de Huesca a frappé la barre, puis Javi Galan a ouvert le score avec une frappe spectaculaire juste à l’intérieur de la surface.

Les hôtes ont de nouveau touché les bois grâce à Rafa Mir avant l’égalisation du Real Madrid. Le coup franc de Benzema a rebondi sur la barre et Varane a augmenté le plus haut pour porter le score à 1-1. Thibaut Courtois a refusé Mir, et Benzema a eu trois bonnes occasions de marquer, avant que Varane ne tapote dans la tête du deuxième poteau de Casemiro pour prendre les trois points.

Positifs

C’était un match dans lequel seule une victoire ferait l’affaire en toutes circonstances et surtout compte tenu de l’écart entre le Real Madrid et le leader de la ligue Atletico en haut du tableau, couplé aux déceptions en Supercoupe et Copa del Rey le mois dernier. Ils ont remporté cette victoire, et le moral sera soutenu par la manière dont elle a été obtenue, en ripostant d’un but loin de chez eux.

Avec le capitaine Sergio Ramos parmi une longue liste d’absents, le partenaire de l’arrière central Varane a intensifié ses deux buts, mais c’est un autre leader sur le terrain, Casemiro, qui a incarné la victoire ici avec son affichage et son esprit combatif. Madrid aura besoin de plus de cela pour sauver ce qui reste de la saison.

Négatifs

Un début chaotique en deuxième mi-temps a vu Huesca marquer et frapper la barre deux fois en quatre minutes, Madrid semblant chaotique à l’arrière. L’équipe a parfois été surclassée par une équipe locale douée – mais une équipe qui n’a réussi que deux victoires toute la saison.

Ce match a également montré l’état inquiétant de l’équipe de Madrid, Marcelo et Mariano Diaz étant les seules options de champ supérieur sur le banc. Zinedine Zidane aura désespérément besoin de récupérer bientôt des renforts, même si Ramos et Eden Hazard seront encore absents pendant un certain temps.





Note du manager sur 10

8 – Zidane était sous une énorme pression ici, comme en témoigne l’effondrement de sa conférence de presse un jour plus tôt. Lui et l’équipe ont répondu par une victoire indispensable dans des circonstances difficiles.

L’équipe s’est essentiellement choisie, avec seulement 14 joueurs seniors disponibles et 17 dans l’équipe. Alors que la gestion en jeu lors de la défaite de Levante le week-end dernier avait laissé les observateurs se gratter la tête, ici Zidane a réussi les changements, passant à trois à l’arrière et jouant un avant deux.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Un arrêt habituel et spectaculaire de la tête de Mir en seconde période a été un tournant crucial dans le match.

DF Alvaro Odriozola, 5 ans – J’avais l’air nerveux et mal à l’aise dès le début. Décollé sur blessure à 25 minutes de la fin.

DF Raphael Varane, 9 ans – A remporté le match avec son doublé, ses premiers buts de la saison et son premier doublé en carrière en Liga. Il y a également eu deux interventions défensives importantes au début lorsque Madrid était sous pression. Une performance complète.

DF Nacho, 6 ans – De retour après s’être remis du COVID-19 et avait l’air un peu rouillé, surtout en première mi-temps.

DF Ferland Mendy, 6 ans – Il a parfois lutté et a été battu en l’air plus d’une fois par le puissant Mir.

MF Casemiro, 8 ans – Sa tête, dépassant la défense de Huesca, a fait le vainqueur de Madrid. Le rôle de Casemiro en tant que menace de but, en particulier dans les airs, est tout aussi important que son travail défensif.

Raphael Varane, à droite, a ancré la défense madrilène et ajouté une paire de buts lors de la victoire contre Huesca. PAU BARRENA / AFP via Getty Images

MF Toni Kroos, 7 ans – Un merveilleux ballon traversant (à quelle fréquence dit-on ça à propos de Kroos?) À jouer à Vinicius en première mi-temps. Cela a été suivi d’un carton jaune qui signifie qu’il sera suspendu pour le match de Getafe mardi.

MF Luka Modric, 7 ans – Pas à son meilleur influent, mais impliqué dans de jolis mouvements de passes rapides en seconde période en particulier.

FW Vinicius Junior, 6 ans – Son premier départ en championnat depuis le 15 décembre, après avoir été gelé par Zidane ces derniers temps. N’a pas marqué depuis octobre. Échoué une grande chance en première mi-temps, le drapeau de hors-jeu sauvant ses rougeurs.

FW Marco Asensio, 7 ans – Une course électrique en seconde période, au volant de la défense de Huesca, a été l’un des moments forts du match. Un en-tête habile a préparé Benzema pour sa meilleure chance du match.

FW Karim Benzema, 8 ans – La menace de but la plus importante et la plus constante de Madrid. Avait un tir de première mi-temps sauvé et a frappé la barre avec un coup franc bien frappé pour le premier but de Varane. Refusé trois fois par la suite, dont un arrêt à bout portant de Fernandez.

Substituts

DF Marcelo, 6 ans – A remplacé Odriozola et s’est immédiatement rapproché du score, tirant juste à côté.

FW Mariano Diaz, NR – Partenaire de Benzema en attaque pendant les 10 dernières minutes.

FW Marvin Park, NR – Les premières minutes du jeune depuis septembre, jouant le rôle d’ailier offensif.