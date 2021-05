Raphael Varane du Real Madrid blessé avant le choc de la Ligue des champions contre Chelsea

Real Madrid sera sans défenseur central Raphaël Varane pendant au moins 10 jours après que le club a confirmé que le Français avait subi « une blessure au muscle abducteur droit ». Varane a été blessé lors de la victoire 2-0 de la Liga samedi à domicile contre Osasuna et a dû être remplacé à la mi-temps par le score. 0-0, et bien qu’au début on pensait qu’il n’avait subi qu’une tension, les tests effectués lundi ont prouvé le contraire, rapporte Xinhua. Il manquera le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions jeudi à Chelsea, le match clé de la Liga le week-end prochain. à la maison à Séville, quatrième place et éventuellement à Grenade et à Bilbao la semaine suivante.

Varane rejoint Dani Carvajal et Lucas Vazquez sur la liste des blessés de Madrid, tandis que Fede Valverde a également peu de chances de se remettre du voyage vital à Stamford Bridge mercredi soir. Le Real Madrid et Chelsea ont fait match nul 1-1 mardi dernier grâce à l’égalisation de Karim Benzema, annulant le premier match de Christian Pulisic pour l’équipe basée à Londres.

Madrid doit marquer à Londres pour avoir une chance de se qualifier pour la finale.

Bien que le capitaine du club Sergio Ramos puisse être disponible, ce serait un risque de le placer directement dans le 11 de départ contre l’une des meilleures équipes d’Europe, après que le vétéran soit resté hors de combat pendant deux mois suite à une opération au genou.

Si Ramos revient, ce sera probablement dans le cadre d’une défense à trois aux côtés de Nacho Fernandez et Eder Militao avec Ferland Mendy ou Marcelo et Alvaro Odriozola comme arrières.

