Raphael Bostic dit que la Fed doit “maintenir le cap” malgré la baisse des gains salariaux

Le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré vendredi que le rapport sur l’emploi de décembre, avec son ralentissement des augmentations de salaires et une croissance de l’emploi meilleure que prévu, ne changeait pas sa vision de la politique monétaire.

Le responsable de la banque centrale a déclaré qu’il voyait toujours les taux d’intérêt augmenter, dépassant 5% pour le taux des fonds de référence de la Fed, où il le voit rester pendant une période prolongée.

“Cela ne change pas du tout mes perspectives”, a déclaré Bostic à Steve Liesman de CNBC lors d’une interview en direct lors d’une conférence à la Nouvelle-Orléans. “Je m’attendais à ce que l’économie ralentisse continuellement par rapport à la position forte dans laquelle elle se trouvait pendant l’été. Ce n’est que la prochaine étape.”

La masse salariale non agricole a ajouté 223 000 postes le mois dernier et le taux de chômage est tombé à 3,5 %, a rapporté le département du Travail. C’était légèrement mieux que les estimations respectives de 200 000 et 3,7 %.

Peut-être plus important encore, le salaire horaire moyen n’a augmenté que de 0,3 % pour le mois et de 4,6 % par rapport à il y a un an, à la fois en deçà des attentes et un indicateur que la spirale inflationniste qui a saisi l’économie au cours de la dernière année et demie pourrait s’atténuer.

Pourtant, Bostic a déclaré qu’il s’attend à une nouvelle augmentation des taux d’un quart ou d’un demi-point de pourcentage lorsque la Fed publiera sa décision le 1er février. Le taux des fonds est actuellement ciblé entre 4,25% et 4,5%. Bostic est membre sans droit de vote cette année du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux ; il votera à nouveau en 2024.

Les emplois ouverts sont toujours plus nombreux que les travailleurs disponibles de près de 2 pour 1, et la croissance des salaires est bien supérieure à ce qu’elle était avant la pandémie de Covid. Bostic a ajouté qu’il ne pense pas que les salaires aient été un moteur clé de l’inflation qui a grimpé à la mi-2021 vers son plus haut niveau en plus de 40 ans.

“Nous devons maintenir le cap”, a-t-il déclaré. “L’inflation est trop élevée. Nous devons réduire ces déséquilibres afin qu’elle se déplace plus rapidement vers nos 2 % [inflation] cible.”

Lors de leur réunion de décembre, les responsables de la Fed ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le public pourrait interpréter à tort la décision de la banque centrale de procéder à une légère hausse des taux – 0,5 point de pourcentage contre quatre mouvements consécutifs de 0,75 point de pourcentage – comme un assouplissement de la politique.

Bostic a souligné que la Fed ne peut pas “clamer la victoire prématurément” et qu’elle doit non seulement continuer à faire monter les taux, mais aussi les y maintenir.

“Ce que je pense est l’important [point] est juste de s’y tenir et d’y rester et de laisser cette position politique vraiment saisir l’économie et de s’assurer simplement que l’élan est complètement arrêté, de sorte que nous arrivions à un endroit où la demande et l’offre commencent à s’équilibrer davantage et nous commençons à voir ces les pressions sur l’inflation commencent vraiment à baisser”, a-t-il dit.

Bostic a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce qu’une récession suive les actions de la Fed, et s’il y en a une, il la considère comme “courte et peu profonde”.