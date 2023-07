Raphael Akpejiori n’est pas préoccupé par la redoutable réputation d’Arslanbek Makhmudov puisqu’il s’est engagé à faire « démissionner » son rival ce week-end.

Makhmudov, surnommé « Le Lion », a accumulé une série de victoires dévastatrices, qui l’ont propulsé au cinquième rang du classement WBC, à une distance de frappe du champion WBC Tyson Fury.

Mais Akpejiori a également affiché sa puissance explosive avec 14 KO sur son record de 15 combats sans défaite et est loin d’être intimidé par Makhmudov.

« De toute évidence, je n’ai pas peur de lui, c’est pourquoi je suis ici aujourd’hui », a déclaré Akpejiori à Sky Sports.

« Je peux voir pourquoi vous le pensez, surtout si vous aviez tous ces KO contre des gars de bonne qualité, mais en fin de compte, tout tourne autour de la gauche et de la droite.

« Tant que vous pouvez lancer ces deux-là et de manière cohérente, avec un plan de match en tête, je pense que tout ira bien.

« Je ne pense pas que quiconque ait peur de moi, mais je sais que je vais y aller et faire ce que je suis censé faire et ensuite il peut avoir peur de moi. Quand tu es là-dedans, si tu as envie tu as peur de moi, alors tu peux arrêter. »

Akpejiori, qui est entraîné par l’ancien champion du monde Glen Johnson, pense qu’une victoire retentissante pourrait même attirer l’attention de la star britannique Fury.

« Je crois qu’après avoir fait cela, le suivant est le champion », a-t-il déclaré. « S’il est toujours le champion et qu’il a l’impression que c’est quelque chose que nous voulons faire, allons-y.

« Il pourrait bien connaître mon nom et il pourrait bien m’insulter comme il insulte tout le monde. J’adore Tyson Fury. Je pense qu’il est la meilleure chose qui soit arrivée à la boxe depuis longtemps. Tyson Fury, Anthony Joshua et Deontay Wilder, ces trois-là ont a amené la boxe poids lourds à un autre niveau, revenant là où elle était au cours des 15 dernières années avant eux.

« Dimanche matin, il connaîtra mon nom et il m’appellera. Je le crois et j’espère avoir la chance de prendre la relève. Ce sera l’Afrique contre l’Europe. Le Nigeria contre le Royaume-Uni. Faisons-le arrive, Tyson. »

L’équipe de Makhmudov a désigné la main droite d’Akpejiori comme sa plus grande menace, mais le combattant basé à Miami prévoit de dévoiler d’autres coups puissants.

« Je ne veux pas vous dire quelles autres armes j’ai », a déclaré Akpejiori. « J’ai une main droite. Comme le dit Anthony Joshua, la main droite vous fera faire le tour du pâté de maisons et le jab vous fera faire le tour du monde.

« La main droite va être là, ne dormez pas dessus, mais il y a beaucoup d’autres choses que nous avons que nous allons montrer.

« Je suis honoré qu’il pense que ma main droite est bonne. J’apprécie cela, mais nous allons encore devoir boxer, nous allons encore devoir faire d’autres choses, mais lancer une main droite pendant 10 rounds . »

