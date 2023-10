Raoul Cortez, pionnier des médias latino célébré dans Google Doodle

Google Doodle marque mardi la vie et l’héritage de Raoul A. Cortez, pionnier de la radio et de la radiodiffusion de langue espagnole aux États-Unis et militant des droits civiques, à l’occasion de ce qui aurait été son 118e anniversaire.

Cortez, qui était mexicain-américain, a fondé la première station de radio de langue espagnole ainsi que la première chaîne de télévision destinée aux Hispaniques.

L’artiste invité Rafael Lopez, également mexicain-américain, visait à décrire « les différents rôles joués par Cortez dans la promotion de la culture latino et des droits civiques aux États-Unis », selon le Doodle.

Cortez est né le 17 octobre 1905 à Veracruz, au Mexique, et sa famille a immigré à San Antonio, au Texas, quand il était jeune.

Raoul A. Cortés. Avec l’aimable autorisation de Guillermo Nicolas

En 1946, il fonde KCOR-AM, la première station de radio entièrement de langue espagnole du pays, détenue et exploitée par un Latino-américain. Temple de la renommée de la radio de San Antonio noté. Il a été lancé avec le slogan « La Voz Mexicana » (« La voix mexicaine »).

Selon le Musée national d’histoire américaineafin d’obtenir l’approbation de la Federal Communication Commission malgré les restrictions imposées aux radios non anglophones datant de la Seconde Guerre mondiale – le gouvernement craignait qu’elles ne diffusent des messages séditieux – Cortez a fait valoir que la station de radio pourrait être un outil pour mobiliser le soutien à l’effort de guerre américain parmi les États-Unis. locuteurs de langue espagnole.

Plus tard, constatant une pénurie de télévision destinée aux Hispaniques, Cortez fonda KCOR-TV Channel 41 en 1955. Il s’agissait également de la première émission latino-américaine en langue espagnole aux États-Unis.

Cortez était également un ardent militant des droits civiques et un leader de la communauté mexicaine américaine du Texas. En tant que l’un des directeurs de la Ligue des citoyens latino-américains unis (LULAC), il a supervisé l’affaire Delgado c. Bastrop Independent School District, qui a mis fin avec succès à la ségrégation des Américains d’origine mexicaine dans les écoles publiques du Texas.

Il a également joué un rôle déterminant dans le programme Bracero, rencontrant les présidents américain et mexicain pour aider à faciliter le mouvement des travailleurs agricoles mexicains entre les États-Unis et le Mexique sous contrat de travail à court terme afin d’endiguer le manque de main-d’œuvre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lopez, l’artiste du Doodle, a déclaré qu’il s’était inspiré du symbolisme aztèque de l’image de marque de KCOR-AM lors de la conception du Doodle.

« Je suis tombé sur un masque aztèque moderne qui est devenu un symbole distinct pour la diffusion de KCOR à San Antonio. Il est devenu un symbole puissant des liens étroits de la station avec la communauté américano-mexicaine », a déclaré Lopez à Google. « Inspiré par ce masque, j’ai utilisé un motif aztèque et des motifs triangulaires géométriques pour reconnaître la vision et l’influence du travail véritablement pionnier de Cortez pour les Américains d’origine mexicaine. »