Raonic dépasse Daniel pour atteindre le 3e tour de l’Omnium Banque Nationale

Le Canadien Milos Raonic a utilisé son solide service pour se frayer un chemin vers une victoire de 6-4 et 6-3 au deuxième tour contre le Japonais Taro Daniel à l’Omnium Banque Nationale mercredi.

Le natif de Thornhill, en Ontario, a réussi 15 as pour seulement deux doubles fautes et a réussi deux de ses sept occasions.

Daniel, 30 ans, a réussi trois as contre deux doubles fautes et n’a pas eu l’occasion de faire un break tout au long du match d’une heure et 30 minutes.

Raonic est entré dans le match de mercredi après avoir battu l’Américaine Frances Tiafoe, neuvième tête de série, lundi lors de sa première apparition au NBO depuis 2019 et sa première à Toronto depuis 2018.

REGARDER | Raonic devance Daniel :

Milos Raonic accède au 3e tour de l’Omnium Banque Nationale Le retour se poursuit pour Milos Raonic de Thornhill, Ont. alors qu’il bat le Japonais Taro Daniel en deux sets 6-4, 6-3 pour passer au 3e tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto.

Raonic, âgé de 32 ans, s’est vu accorder l’une des quatre places de choix pour le tournoi.

Raonic n’a disputé que quatre matchs en entrant dans le NBO après avoir fait son retour sur le circuit ATP en juin. L’ancien numéro 3 mondial était absent depuis juillet 2021 avec un problème de tendon d’Achille et des blessures aux orteils.

Le set d’ouverture a été une affaire de va-et-vient, Raonic trouvant la majeure partie de son succès au service.

Le Canadien a tiré deux as en route pour remporter le premier match et, avec quelques gagnants en coup droit, a frappé deux autres as pour lui donner un avantage de 2-1 au plus grand plaisir de la foule du stade Sobeys.

Daniel a capitalisé avec quelques gagnants croisés et certaines des erreurs de Raonic pour égaliser continuellement le score pendant le service.

Ce n’est qu’au 10e match que l’un ou l’autre des joueurs a remporté un match au retour. Avec une avance de 5-4 en main et à deux, Raonic a remporté le set grâce à des erreurs consécutives de Daniel.

Raonic a réussi huit as dans le premier set, le dernier d’entre eux lors du neuvième match.

Dans le deuxième set, Raonic a pris l’avantage 3-0, prenant le dernier point en forçant Daniel à sprinter à travers le terrain et à renvoyer son coup droit large.

Raonic a prolongé son avance à 4-1, continuant de défier Daniel avec son service. Raonic a forcé un large retour sur son service pour porter le score à 40-0 avant de sceller le match avec son 10e as.

Après les chants de « Let’s Go Milos! » de la foule locale après que Daniel ait remporté le match suivant, Raonic a tiré trois as consécutifs avant de forcer un long retour de Daniel sur un autre service solide pour gagner le match.

Après avoir laissé tomber le prochain match à Daniel derrière de multiples erreurs, la foule s’est de nouveau ralliée à Raonic avec une ovation debout.

Servant à la balle de match, Raonic a scellé le match avec son 15e as du match, amenant la foule torontoise à ses pieds.

Roublev, Fritz avancent

Dans les autres simples masculins, le Russe Andrey Rublev, sixième tête de série, a été éliminé du tournoi avec une défaite de 6-4 et 6-3 au deuxième tour face à l’Américain Mackenzie McDonald. L’Américain Taylor Fritz, huitième tête de série, a battu le Français Ugo Humbert 7-6 (7), 3-6, 6-3.

Le Canadien Gabriel Diallo devait jouer mercredi après-midi contre l’Australien Alex de Minaur.

Le natif de Montréal, âgé de 21 ans, a remporté mardi son premier match de niveau ATP Tour contre le Britannique Dan Evans pour se qualifier pour le deuxième tour.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz devrait également jouer mercredi, affrontant l’Américain Ben Shelton lors de la séance du soir après avoir reçu un laissez-passer pour le deuxième tour.

Au tournoi féminin de Montréal, Leylah Fernandez, de Laval, au Québec, devait affronter la Brésilienne Beatriz Haddad Maia au deuxième tour.