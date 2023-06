Ranvir Singh est parti en larmes dans un parc après avoir été licencié de son emploi chez ITV

RANVIR Singh a rappelé un point bas de sa carrière lorsqu’elle a fondu en larmes sur un banc de parc après avoir été licenciée d’un emploi chez ITV.

La présentatrice de Good Morning Britain a expliqué qu’elle avait été licenciée d’un rôle précédent quelques mois seulement après avoir déménagé sa famille à Londres.

La star de 45 ans a déclaré qu’elle avait un emploi sûr à la BBC à Manchester, mais elle a tout emballé pour une opportunité passionnante chez son rival ITV.

Cependant, lorsque Ranvir a exprimé son intérêt à évoluer dans son rôle, on lui a dit qu’elle ne faisait pas partie de leur plan futur.

S’exprimant sur le podcast Sliding Doors, elle a déclaré à l’animatrice Jennie Becker: «J’avais un emploi très sûr avec un emploi à la BBC avec une pension et tout.

« J’ai été chassé pour aller à ITV. J’ai donc abandonné toute cette vie sécurisée à la BBC et mes amis et ma vie à Manchester pour déménager à Londres, essentiellement, pour un contrat.

« C’était un contrat de deux ans. Mais je me souviens toujours d’avoir été dans la salle de rédaction de la BBC et d’avoir regardé la petite télévision et d’avoir pensé : « Je veux savoir ce que c’est que d’être là (à l’échelle nationale). »

« Je suis là, 15 mois après le début du travail. Le programme change complètement de nom et je ne fais pas partie de leurs plans.

« J’ai découvert à 10 heures du matin et à 10h30 et le courrier électronique était parti. »

La favorite de la télévision a déclaré qu’un appel téléphonique d’un lecteur de nouvelles respecté lui avait donné le coup de pouce dont elle avait besoin pour secouer ses larmes.

« Il y a moi qui pleure dans un parc avec mon petit fils et mon téléphone sonne et c’est John Stapleton – un présentateur de longue date de GMTV », a ajouté Ranvir.

« Il m’a dit de ne pas me plaindre, de continuer à me présenter et de faire mon travail. »

En 2005, Ranvir a rejoint l’émission North West Tonight de la BBC en tant que journaliste et présentateur de bulletins, mais en 2011, il était le co-animateur.

Elle est maintenant surtout connue pour être une présentatrice sur Daybreak (2012-2014) et une correspondante et présentatrice de nouvelles sur Good Morning Britain.

En 2016 et 2017, le journaliste a co-présenté The Martin Lewis Money Show aux côtés de l’homme d’argent lui-même, Martin Lewis.

Elle a participé à Strictly Come Dancing il y a deux ans et a présenté Real Stories avec Ranvir Singh.

En 2020, la star est devenue une présentatrice invitée régulière sur Loose Women et elle remplace désormais Lorraine Kelly dans son émission ITV Lorraine.

