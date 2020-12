Avec les routines intimes et les programmes d’entraînement intenses, la romance fleurit régulièrement entre les célébrités de Strictly Come Dancing et leurs partenaires professionnels.

De la danseuse Diane Buswell et du vlogger Joe Suggs au gagnant Kevin Clifton et à sa partenaire de showbiz devenue petite amie Stacey Dooley, de nombreux couples ont été formés dans l’émission BBC One.

Et cette année, c’est le journaliste de Good Morning Britain Ranvir Singh et son partenaire pro Giovanni Pernice qui ont fait parler tout le monde.

Et malgré leurs dénégations, l’expert en langage corporel Judi James dit que les signes suggèrent qu’il pourrait y avoir des sentiments authentiques entre les deux …

«Ranvir et Giovanni ont créé des moments de passion sexuelle à couper le souffle au cours de leurs routines.

«Et après quelques déclarations de déni inutiles et plutôt ennuyeuses et des rituels de timidité, la semaine dernière, Ranvir et Giovanni ont lancé la prudence et se sont laissés déchirer en restant fermement dans leur rôle sur et en dehors de la piste de danse.

«Ils ont joué un couple romantique et marié pendant leur danse et ils ont soutenu ces signaux d’amour alors qu’ils se tenaient ensemble sur le balcon, attendant leurs partitions.







« Ranvir semble toujours avoir des problèmes avec sa confiance corporelle et de nombreux signaux de langage corporel de Giovanni semblent destinés à lui remonter le moral quand elle prend à cœur certaines des critiques des juges.

«Il propose une série de rituels de réconfort à l’allure tendre comme des baisers de tête, des coups et des sourires, vraisemblablement conscient qu’un Ranvir plutôt égaré va s’inquiéter qu’elle l’a laissé tomber d’une manière ou d’une autre.

«Les rituels récents de Ranvir sont fascinants car elle semble créer des indices subtils pour un câlin alors qu’elle regarde dans les yeux de Giovanni avec un regard d’adoration à la limite du culte du héros.







«Ce type de comportement est courant sur Strictly, où les célébrités ont le béguin professionnel pour leurs entraîneurs de danse après avoir passé de nombreuses heures intenses à se conformer totalement à eux.

«C’est probablement l’un des matchs les plus congruents cependant, avec le langage corporel de Ranvir suggérant un désir de plaire, et leurs deux rituels montrant des niveaux élevés de confiance et de lien.

«Comme tous les bons partenariats de danse, les torses de Ranvir et Giovanni vont comme des pièces de puzzle.

Viens danser strictement 2020

«Quand ils dansent, leurs corps ont l’air soudés ensemble et quand ils se tiennent ensemble comme ça, ils se rejoignent comme des aimants.

«Quand Giovanni accroche un bras autour des épaules de Ranvir, elle place sa main sur la sienne pour la serrer dans un geste réciproque d’approbation. Le geste de léchage de lèvres de Giovanni suggère qu’il apprécie la compagnie de Ranvir.

« Nous pouvons voir à quel point ce couple aime utiliser le contact visuel et des combats plutôt prolongés. Le regard dans les yeux est un trait commun pour les couples amoureux – mais cela peut aussi signaler des niveaux élevés de confiance et de lien dans une relation intime mais non -relation sexuelle. «

* Strictly Come Dancing continue ce soir à 19h25 sur BBC One