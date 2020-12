Ranvir Singh a saisi une dernière occasion pour déclarer Giovanni Pernice comme « incroyable » après avoir quitté Strictly Come Dancing ce week-end.

La présentatrice de Good Morning Britain, âgée de 43 ans, a également montré le sacrifice que son corps a dû faire pour pouvoir danser jusqu’à la demi-finale de l’émission de la BBC.

Elle s’est vu refuser une place en finale après que les juges ont choisi la star de Made In Chelsea Jamie Laing à sa place dans la danse, et Ranvir est allée sur Instagram pour dire au revoir à la compétition.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles sa relation avec son partenaire de danse Giovanni a été plus que « strictement professionnelle » et elle a dit une fois de plus « Je t’adore » en partageant son mécontentement d’avoir raté la finale.







(Image: BBC / Guy Levy)



Écrivant sur Instagram, Ranvir a déclaré: « Malheureusement, ce n’était pas le cas – mais quelle voie à suivre … sur une belle valse qui a obtenu un score de 8,9,9 en demi-finale de @bbcstrictly, je n’aurais pas pu fait plus!

« Mon incroyable partenaire – vous @ pernicegiovann1 a fait de votre mieux pour me mener à la finale et je suis juste déçu pour vous.

« Je t’adore ❤️ Mes pieds sont soulagés de ne plus être punis et bien que mon cœur soit un peu triste pour ce soir – je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli en dessous de zéro capacité et confiance pour commencer à me sentir magique dans le Paso, Foxtrot , l’American Smooth, le tango argentin, la valse viennoise et une valse classique! Avec un Cha cha et un Jive serrés pour faire bonne mesure. «







(Image: BBC / Guy Levy)



Ranvir a ajouté: « Merci à tous @bbcstrictly de m’avoir permis de faire partie de l’émission et merci à tous ceux qui ont voté et nous ont soutenus ces deux derniers mois. ❤️

« Quel privilège de faire partie d’un spectacle qui donne tant de joie au pays en cette année 2020 xxx »

Ranvir a rapidement reçu les éloges de célébrités qui ont relevé le défi Strictly, de cette série et des temps passés.

Sa collègue GMB, Charlotte Hawkins, qui a également honoré la piste de danse sacrée, a écrit: « Oh Ranvir si triste de vous voir partir, vous avez été incroyable! Énorme bien fait! Envoi d’amour xxx »

Maisie Smith, strictement finaliste, a ajouté: « Je me sens honorée d’avoir dansé sur la même scène qu’une personne aussi merveilleuse bravo belle xxx »







(Image: Ranvir Singh / Instagram)



Alors que Clara Amfo, qui a été assommée plus tôt dans la série, a écrit: « Toi mon pote … magnifique à l’intérieur et à l’extérieur, une femme, un super-héros de la vraie vie et une belle danseuse, sois tellement fière de toi. »

Cela est arrivé un jour après que Ranvir ait montré le sacrifice douloureux qu’elle faisait chaque semaine en dansant dans l’émission.

Partageant une photo de ses orteils, chacun enveloppé dans des pansements, la présentatrice de GMB a rendu hommage à Strictly physio pour l’avoir maintenue en mesure de se produire chaque semaine.

Elle a légendé la photo: « La magie du @bbcstrictly physio ne peut pas être sous-estimée! Merci @jen_nash_ N’oubliez pas de mettre vos cochons dans des couvertures pour le dîner de Noël au fait … »

Ranvir peut maintenant se relever sans avoir besoin de mettre ses chaussures de danse pendant au moins quelques semaines.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.