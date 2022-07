Ranvir Singh de Good Morning Britain pose pour la première fois avec son petit ami toyboy Louis et son fils rarement vu

La star de GOOD Morning Britain, Ranvir Singh, a participé aux courses aujourd’hui avec son fils Tushaan et son petit ami Louis Church.

Le trio était habillé à neuf alors qu’ils posaient pour une photo lors du King George Diamond Day d’Ascot.

Les garçons portaient des costumes élégants tandis que Ranvir, 44 ans, portait une élégante tenue blanche avec un chapeau à larges bords.

Elle a partagé une photo d’elle et de Louis, 26 ans, entourés de cœurs d’amour, avant de publier une photo de bulletins de paris hippiques froissés à côté du guide de formulaire.

Ranvir a remercié l’hippodrome d’Ascot en écrivant: “En route vers la dernière course de la journée et en me sentant plus léger, plus brillant et très heureux.”

Tushaan est le seul enfant de Ranvir, âgé de 44 ans, issu de son mariage avec Ranjeet Singh Dehal, dont elle a révélé qu’elle s’était séparée en 2020.

Le Sun a révélé en décembre qu’elle avait retrouvé l’amour avec Louis, qui a 18 ans son cadet et a travaillé avec elle sur Strictly Come Dancing.

Il a également travaillé sur des émissions telles que Soccer Aid. Venez dîner avec moi et First Dates Hotel.

Louis est le fils du titan de la télévision Lucas Church, qui dirigeait Big Brother et le géant Inutile Endemol.

Le présentateur de GMB a rencontré Louis alors qu’il était secrétaire de production sur sa série de l’émission de danse de la BBC.





Une source a raconté au Sun comment Louis avait rencontré son fils et ils étaient allés au Jingle Bell Ball de Capital à l’O2 Arena de Londres l’année dernière.

Ils ont expliqué : « Ranvir et Louis se fréquentent depuis quelques mois et sont totalement amoureux.

« Elle a rencontré sa famille et est allée au mariage de sa tante avec lui la semaine dernière. Et il est évident que Louis a vraiment brillé avec Tushaan.

“Ils ont gardé leur romance à l’abri des projecteurs, mais lorsque Ranvir a été invitée à assister à l’événement musical à l’O2, elle a voulu accompagner Louis et son fils.

“Ils sont clairement tous les deux fous amoureux et se sont tenus la main presque toute la journée. Ils ont une alchimie incroyable.

« Ranvir rayonnait de bonheur en regardant Louis et Tushaan ensemble.

“Louis ne pouvait pas s’arrêter de sourire non plus et il avait l’air très fier alors que Ranvir posait pour des photos avec des fans.”

