Ranvir Singh de GMB frappe Laura Tobin alors qu’elle se moque de la crème glacée et fait des dégâts lors d’un bulletin météo en direct

GOOD Morning Britain, Ranvir Singh, a balayé Laura Tobin alors qu’elle faisait des dégâts en se moquant de la crème glacée lors d’un bulletin météo en direct.

Le météorologue de 39 ans était sur place au bord de la mer pour les segments météorologiques d’aujourd’hui, Ranvir animant l’émission principale aux côtés d’Adil Ray dans le studio de Londres.

Et lorsqu’ils ont coupé Laura vers la fin du spectacle, ils ont été choqués de la voir recouverte de crème glacée.

La star a ensuite eu du mal à parler alors qu’elle essayait de manger la friandise avant qu’elle ne fonde, Ranvir restant impassible alors qu’elle remarquait qu’ils avaient « interrompu sa journée de congé ».

Laura avait l’air prête pour les vacances dans une jolie robe d’été à fleurs jaune et des lunettes de soleil pour éloigner les reflets alors qu’elle se tenait sur la plage de Weston-Super-Mare.

Alors qu’un clip d’elle avec de la crème glacée fondant sur ses mains et ses bras plus tôt ce matin-là jouait, Laura a dit à Ranvir et Adil: « La crème glacée a fondu, j’ai essayé de la sauver mais elle a ensuite fondu parce que j’ai demandé un très gros.

« Maintenant, je suis dans un désordre absolu, et j’ai besoin que ma mère vienne me nettoyer et m’essuyer. »

Elle a ajouté: « C’est délicieux cependant, c’est un bon petit déjeuner. »

Ramenant la conversation à la météo, Ranvir a répondu : « Cela montre que même à 8h42 du matin, il fait en fait assez chaud !

Il y a eu une pause gênante pendant que Laura grignotait sa collation, avant de finalement murmurer: « Mmmhmm » en réponse.

Adil a ri : « À ton rythme, mon amour, à ton rythme. »

Lui et Ranvir ont continué à taquiner Laura de manière ludique, soulignant qu’ils avaient Michael Ball en attente de son interview dans l’émission du petit-déjeuner.

Mais Adil a fini par craquer : « Donnez-nous la météo, allez ! »

Toujours en train de manger, Laura dit avec une bouchée visible de crème glacée: « D’accord, c’est ici… »

Il y a eu ensuite plus de silence, la star disant hors caméra: « Pendant que je grignote mon flocon, voici un peu d’action de drone pendant quelques secondes… »

Une fois que le bulletin météo a finalement été donné, Ranvir n’a pas pu s’empêcher de parler de l’éthique de travail de Laura.

Elle a plaisanté: « C’est toujours ennuyeux quand le travail gêne vos loisirs.

« Je dois m’excuser auprès de Laura, continuez votre journée de congé – nous avons clairement interrompu votre journée de congé à la plage. »

Laura avait l’air penaud alors qu’elle continuait à se battre avec sa crème glacée avant la fin du lien en direct.