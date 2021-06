Ranvir Shorey ne laisse pas les sentiments pour l’ex-femme Konkona Sen Sharma affecter leur fils, dit « nous ne gardons pas les choses rigides » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Ranvir Shorey a récemment évoqué l’expérience de la coparentalité de son fils Haroon avec son ex-femme Konkona Sen Sharma dans une interview accordée à un grand quotidien.

Il a révélé que même si lui et Konkona sont divorcés, leur fils n’est pas affecté négativement par leur relation.

Il a déclaré à Times Now Digital : « Je pense que la meilleure façon de le dire est que même si nous ne pouvions pas lui donner une maison, nous avons au moins réussi à lui donner un quartier. Nous ne gardons pas les choses rigides. que s’il est avec moi, il ne peut pas vous voir et s’il est avec vous, il ne peut pas me voir. Si nous ne travaillons pas tous les deux en ce moment pendant le confinement – une semaine il est avec moi, une semaine il reste chez elle. »

L’acteur de « Bheja Fry » a expliqué que lui et Konkona ont fait de leur mieux pour que leur fils se sente libre de passer du temps avec ses deux parents.

« Et même entre les deux, s’il est libre d’aller quand il veut aller d’une maison à l’autre. Nous avons donc gardé les choses très fluides et faciles. Il est important de ne pas laisser les sentiments que nous avons l’un pour l’autre affecter le vie d’enfant », a-t-il ajouté.

Konkona et Ranvir ont commencé à sortir ensemble en 2007 et se sont mariés trois ans plus tard en 2010. Ils avaient demandé le divorce en 2020 mais sont séparés depuis 2015.

Professionnellement, ils ont travaillé ensemble dans des films tels que « Traffic Signal », « Mixed Doubles », « Aaja Nachle » et « Gour Hari Dastaan ​​» et « A Death In The Gunj », réalisé par Konkona.