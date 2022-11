Ranveer Singh va-t-il se séparer de l’agence de gestion des talents YRF qui a fait de lui une star ? Voici ce que nous savons

Ranveer Singh était un outsider lorsqu’il est arrivé dans l’industrie du divertissement. Il a été lancé par YRF en Groupe Baaja Baarat qui était dirigé par Manesh Sharma. Le film avait fait de lui une star du jour au lendemain. L’acteur a été dirigé par l’équipe de talents de YRF, mais Ranveer aurait décidé de se séparer. Professionnellement, l’acteur sera ensuite vu dans Cirkus qui a été réalisé par Rohit Shetty. L’acteur fait aussi Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar opposé Alia Bhat.

Une source de l’industrie a informé PinkVilla que YRF sera toujours la maison de Ranveer. Aditya Chopra lui a fait confiance en tant que nouveau venu et depuis lors, l’acteur est devenu l’une des plus grandes stars de la nation. Il a été encadré, façonné pour être l’icône qu’il est aujourd’hui. La relation entre le duo sera toujours précieuse. La source a en outre révélé que Ranveer avait décidé à l’amiable de se séparer dans cette affaire. Ranveer et YRF peuvent collaborer de manière créative quand ils le peuvent pour un projet passionnant. La relation entre les deux a toujours été d’égal respect et d’attention.

Regardez le dernier message de Ranveer Singh ici.

Même la co-star de Ranveer, Parineeti Chopra, qui a travaillé avec lui dans Ladies vs Ricky Bahl, avait fait ses débuts à Bollywood avec cette maison de production. Parineeti et YRF ont eu une longue relation et la maison de production a été comme une maison pour elle. Il n’y a aucune animosité qui est impliquée ici. Elle veut explorer de meilleures avenues et songe donc à se tourner vers une autre société de gestion des talents. Revenant à Ranveer il y a quelques jours, il était au lancement d’un magasin à Delhi où il avait joué sur sa chanson à succès Apna Time Aayega du film Gully Boy. Son épouse Deepika Padukone figurait sur l’affiche de la marque du magasin. Il a posé devant le même, a soufflé des baisers et s’est tenu avec fierté pour des photos devant le même.