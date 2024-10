Ranveer Singh va romancer CETTE actrice de Ponniyin Selvan dans le thriller d’espionnage d’Aditya Dhar

En juillet, Peepingmoon.com a révélé en exclusivité qu’Aditya Dhar avait réuni un casting massif – Ranveer Singh, Sanjay Dutt, R. Madhavan et Arjun Rampal – pour son prochain thriller d’action d’espionnage. Le film a été officiellement annoncé quelques semaines plus tard, Akshaye Khanna rejoignant également le formidable casting. Nous avons désormais appris l’arrivée d’un autre casting avant le prochain calendrier de production du film, qui devrait débuter à Mumbai ce mois-ci.

Des sources proches du développement ont révélé qu’Aditya Dhar avait engagé Sara Arjun pour jouer le rôle principal romantique face à Ranveer Singh dans ce projet ambitieux encore sans titre. Bien que son rôle soit considéré comme relativement petit dans cette histoire à prédominance masculine, ce film marque sa transition vers une héroïne principale après des années passées à être connue comme enfant actrice dans le cinéma hindi et telugu. Elle est ravie de se lancer dans ce nouveau chapitre de sa carrière et rejoindra les plateaux du prochain programme du film.

En tant qu’enfant actrice, Sara Arjun a joué dans des films tels que Deiva Thirumagal de Vikram, Jai Ho de Salman Khan et Saand Ki Aankh de Taapsee Pannu, entre autres. Plus récemment, elle a joué la version plus jeune du personnage d’Aishwarya Rai Bachchan dans Ponniyin Selvan de Mani Ratnam. Son casting dans le film d’Aditya Dhar est considéré comme une avancée significative dans sa carrière, même si la différence d’âge notable entre elle et Ranveer Singh (Sara a 20 ans, tandis que Ranveer aura 40 ans l’année prochaine) suscite certainement des inquiétudes.

Le film d’Aditya Dhar, comme nous l’avons déjà signalé, est un thriller au rythme rapide et basé sur des missions, dans lequel Ranveer incarne un officier du renseignement en mission au Pakistan. Akshaye, Madhavan et Arjun Rampal incarnent également des membres des agences de renseignement indiennes, tandis que Sanjay Dutt incarnerait un antagoniste. Le film a été diffusé en juillet en Thaïlande et sera ensuite tourné à Mumbai et aux Émirats arabes unis. Les réalisateurs envisagent de le terminer d’ici janvier pour une sortie au second semestre 2025. Aditya Dhar et Lokesh Dhar produisent ce film sous leur bannière B62 Studios en partenariat avec Jio Studios.