Ranveer Singh termine le tournage de Cirkus et discute du “plan directeur” pour les promotions avec Rohit Shetty

Après avoir impressionné les masses avec Simmba, l’équipe de rêve de Ranveer Singh et du réalisateur Rohit Shetty se prépare pour un artiste familial Cikus. La photographie principale de Cirkus, vedette de Ranveer Singh, est terminée et l’équipe est prête à commencer ses promotions de pré-sortie.

Mercredi, Ranveer s’est rendu sur Instagram et a annoncé la fin de son film, qui est dirigé par nul autre que Rohit Shetty. Ranveer a laissé tomber une image heureuse des décors. Sur l’image, on le voit partager un rire avec Rohit et sa co-vedette Varun Sharma. Décrivant leur état d’esprit, Singh a déclaré: “Tourner khatam, Promotion ki planifiant shuru! Cinéaste Mass-ter ke Plans Mass-ter !!! Buahahahaha @itsrohitshetty @rohitshettypicturez @fukravarun.”

On dit que Cirkus s’inspire de la comédie des erreurs de William Shakespeare, qui tourne autour de deux paires de jumeaux identiques qui ont été accidentellement séparés à la naissance. Ranveer joue un double rôle pour la première fois de sa carrière avec “Cirkus”. Pooja Hegde, Jaqueline Fernandez, Siddhartha Jadhav, Johny Lever, Sanjay Mishra et Vrajesh Hirjee font également partie de “Cirkus”, qui devrait sortir en salles le 23 décembre.

Dans une récente interview, l’acteur a parlé de ses journées difficiles et a fait des expériences de casting choquantes. Récemment, l’acteur est apparu à la 19e édition du Festival international du film de Marrakech et a reçu l’Etoile d’Or. Selon Deadline, tout en parlant aux médias, il a déclaré: “Ce type m’appelle dans cet endroit miteux et me dit: ‘Êtes-vous un travailleur acharné ou un travailleur intelligent?’. Je ne me considérais pas comme intelligent, alors j’ai dit: “Je pense que je suis un travailleur acharné.” Il disait : ‘Chérie, sois intelligente, sois sexy’. J’ai vécu toutes ces expériences pendant ces trois ans et demi, et je pense que c’est cette période qui me fait apprécier les opportunités que j’ai maintenant. Après Cirkus, Singh sera vu avec Alia Bhatt dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le film sortira en salles le 28 avril 2023.