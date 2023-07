Ranveer Singh surprend sa femme Deepika avec un baiser sur la rampe d’accès au défilé de mode de Manish Malhotra, la vidéo devient virale

Dans un moment réconfortant et inoubliable, l’idole de Bollywood, Ranveer Singh, a surpris sa femme bien-aimée, Deepika Padukone, avec un doux baiser sur la rampe d’accès au prestigieux défilé de couture nuptiale de Manish Malhotra. Cela ne nous dérange pas parce que Deepika Padukone et Ranveer Singh livrent constamment des objectifs de romance massifs! Les fans aiment leur romance à l’écran. En public, Ranveer déclare fréquemment son amour pour Deepika. Au Bridal Couture Show du créateur de mode Manish Malhotra le 20 juillet, Ranveer Singh et Alia Bhatt, qui co-vedette dans « Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani », ont volé la vedette. Avec Deepika Padukone et la mère de Ranveer, Anju Bhavnani, ils ont vu le spectacle. Pour embrasser Deepika, Ranveer s’est détourné de sa promenade sur la rampe.