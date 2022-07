Ranveer Singh s’ouvre sur le fait de poser complètement nue pour un magazine : “C’est si facile pour moi d’être physiquement nue”

Ranveer Singh ne manque jamais de surprendre ses fans avec ses choix de mode inhabituels. Les gens se moquent toujours de ses tenues. Alors cette fois, l’acteur de Padmaavat a décidé de ne porter que sa peau et rien d’autre. Il s’est complètement déshabillé et a posé nu pour le magazine Paper et a cassé Internet avec son avatar de Dieu grec.

Les images ont été prises de manière esthétique et rendent Ranveer plus sexy et plus sexy que jamais. De nombreux acteurs peuvent se sentir hésitants ou n’osent même pas tout dévoiler, mais pour Ranveer, être physiquement nu est très facile.

“C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été putain de nu. Vous pouvez voir mon putain d’âme. À quel point est-ce nu? C’est en fait être nu. Je peux être nu devant un mille personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise”, a déclaré Ranveer au magazine en parlant de l’obscurité qui l’habitait.

Il a ajouté: “Je garde les choses légères et discrètes et idiotes et burlesques, il devrait y avoir de l’humour et une légèreté d’être. Et le soleil, vous savez? Je me réserve l’obscurité. Dieu sait que je suis un gars noir, je ‘ Je suis vraiment sombre ouais. Tu vois? Pas d’encouragement pour ça. Hmm. ”

Après la pandémie, Ranveer est devenu plus avide de travail. Il travaille 20 heures par jour et il adore ça. Cependant, il s’inquiète aussi de la vie et comprend la mortalité. “J’ai l’impression d’avoir FOMO sur la vie. Quelque chose peut arriver si ou quand je dors. Ce n’est pas durable, et je m’en rends compte. Voici la clé. Je suis dans une phase expérimentale. Je veux voir à quel point Je peux me pousser. Je veux voir ce que je suis capable de faire physiquement, mentalement, émotionnellement. À quelle vitesse puis-je aller ? » il a dit.