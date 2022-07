Ranveer Singh s’ouvre sur la pose nue pour un magazine, dit “Je peux être nu….”

Jeudi, tout le monde a été surpris de voir Ranveer Singh poser nu pour un magazine. Ses photos nues ont cassé Internet, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à réagir dessus. Certains ont qualifié l’acteur de sexy, tandis que d’autres lui ont reproché d’être complètement nu.

Ranveer Singh a parlé de ses photos et a déclaré qu’il n’était pas difficile pour lui de poser nu devant des gens. Selon le rapport de Bollywood Life, il a déclaré: «C’est si facile pour moi d’être physiquement nu, mais dans certaines de mes performances, j’ai été sacrément nu. Tu peux voir ma putain d’âme. À quel point est-ce nu ? C’est en fait être nu. Je peux être nu devant un millier de personnes, je m’en fous. C’est juste qu’ils deviennent mal à l’aise », au magazine papier.





Il a en outre ajouté : “Je garde les choses légères, discrètes, idiotes et burlesques… il devrait y avoir de l’humour et une légèreté d’être. Et le soleil, vous savez ? Je me réserve l’obscurité. Dieu sait que je suis un gars noir, Je suis vraiment sombre… ouais. Tu vois ? Pas d’encouragement pour ça. Hmm.

Récemment, parlant du bouche à oreille positif que son Ranveer Vs Wild avec Bear Grylls a reçu, Ranveer a déclaré: “Personnellement, j’ai pensé que c’était très cool et je suis vraiment content de la façon dont il a atterri et est si bien reçu par le public. Oui , c’était une expérience pour moi et je ne savais pas si cela fonctionnerait. Pour être honnête, les bonnes personnes de Netflix et de Banijay étaient bien plus confiantes que moi. Mais quand nous sommes sortis et que nous l’avons tourné et j’ai vu les résultats , j’étais comme wow, même si ça m’a beaucoup amusé.”

L’acteur de Ram-Leela a ensuite partagé son expérience de travail avec les Bear Grylls du “roi de la jungle” et a ajouté : “Ma première pensée a été à quel point ce serait cool d’aller dans une forêt, quelque chose que je n’avais jamais fait auparavant. Je suis très reconnaissant que c’était avec Bear Grylls qui est le roi de la jungle. Il est le maître ultime du jeu de survie. Il y a tellement de choses à apprendre de lui. Cela n’aurait pas été l’expérience, et le spectacle n’aurait été rien sans Ours.”

Côté travail, l’acteur de 37 ans sera ensuite aperçu dans Cirkus de Rohit Shetty aux côtés de Jacqueline Fernandez et Pooja Hegde. Le film devrait sortir à l’occasion de Noël 2022. En dehors de cela, il a également Rocky aur Rani Ki Prem Kahani avec Alia Bhatt, qui se prépare pour sa sortie le 11 février 2022.