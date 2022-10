Ranveer Singh souhaite avoir une carrière comme Amitabh Bachchan dans ses années 80, dit “main bachpan se …”

Ranveer Singh est un fan inconditionnel d’Amitabh Bachchan. À maintes reprises, il a exprimé son admiration et sa gratitude envers la star vétéran à différentes occasions. Alors que la star de Goodbye a eu 80 ans cette semaine, Ranveer a dédié son prix à Bachchan et a déclaré qu’il aimerait suivre les traces de l’artiste vétéran et rester dédié à l’art jusqu’à sa mort.

Récemment, l’acteur de Padmavat a été honoré du Lokmat Maharashtrian de l’année 2022. Singh a eu la chance de recevoir ce prix d’un autre artiste acclamé, Nana Patekar. Même Kiara Advani a reçu un prix de l’événement et ils ont tous deux exprimé leur amour pour l’État du Maharashtra. Après avoir reçu le prix de la star de Krantiveer, Ranveer a pris le micro et a déclaré : “Nana ji aaj aapke mitr aur mere idol Amitabh Bachchan ka joyeux anniversaire hai. Joyeux 80e anniversaire à mon idole, M. Amitabh Bachchan, à qui je dédie ce prix aujourd’hui.”

Voir la vidéo







L’acteur de Lootera est allé plus loin et a déclaré que, comme son icône, même lui voulait jouer dans ses 80 ans. “Main bachpan se Amitabh Bachchan banna chahta tha, aaj bhi Amitabh Bachchan banna chahta hoon aur aage bhi jaake Amitabh Bachchan banna chahunga. Matlab 80 ke umar mein bhi lage hain, bas agissant kar rahe hain.”

Dans un article pour India Today, Ranveer a révélé comment M. Bachchan faisait partie de sa vie depuis son enfance. “Disons simplement que les chambres de mon cœur sont murées avec des affiches de lui. Je dis sans équivoque qu’il est ma plus grande idole, une divinité que j’ai vénérée. C’est ma grand-mère qui m’a fait entrer dans le monde fantastique d’Amitabh Bachchan et de son talent artistique. Elle me faisait manger son pain dal, un délice sindhi spécial fait maison, tout en écoutant VHS après VHS des films d’Amitabh Bachchan. Et elle me disait : “Un jour, tu devras grandir et être comme lui !”” Sur le plan professionnel, Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty.