Ranveer Singh souffle des baisers sur une publicité mettant en vedette Deepika Padukone ; les internautes disent : “Tellement adorable” [Watch Viral Video]

Ranveer Singh, ‘ek hi toh dil hai kitne baar jeetoge’. Ranveer a Singh’s cette vidéo de faire des bisous et de retirer le nazar de sa femme bien-aimée et la photo de publicité de l’actrice de Bollywood Deepika Padukone est tous les cœurs et ne parle que de l’homme qui est éperdument amoureux d’elle. Dernièrement, il y avait un fort buzz sur la rupture entre le couple, mais évidemment, il n’y a pas de vérité là-dedans.

Ranveer et Deepika sont destinés à toujours et cette vidéo virale prouve une fois de plus pourquoi Ranveer est l’homme le plus désirable de Bollywood. Eh bien, les fans de DeepVeer disent: “Pyaar toh sab karte hai but Ranveer jaisa koi nahi karta”. Deepika Padukone tu as vraiment de la chance. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Ranveer regarder l’affiche de sa femme et lui verser tout l’amour en lui donnant un baiser volant et plus tard même en lui enlevant le nazar et en tapotant fièrement sa poitrine en disant qu’elle est à moi. Je veux dire, qui fait ça dans ce monde réel ? Ranveer Singh. Il est le vrai Raj de Dilwale Dulhania Le Jaayenge, et tout le monde serait d’accord tête baissée.

Regardez la vidéo de Ranveer Singh envoyant des baisers à sa femme Deepika Padukone en public

Les fans de Ranveer et Deepika deviennent gaga de ce geste si l’acteur vedette et ont jailli sur luix regardez les quelques commentaires ici. Un fan de l’acteur a écrit: “Yo .. ye banda kaisa bhi ho, pr iski tarah mobhaat karne wala koi nai .. deepika vraiment chanceux .. swag hi alag hai bande ka”.

Ranveer et Deepika sont mariés depuis quatre ans maintenant, ils se sont mariés de la manière la plus rêveuse empoisonnée après avoir été en couple pendant six ans. Le couple a terminé 10 ans d’unité et vise 100 ans. Ranveer peux-tu arrêter d’être aussi adorable à chaque fois. Les hommes, s’il vous plaît, inspirez-vous de cet éternel amoureux de Bollywood l.