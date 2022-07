Ranveer Singh s’habille d’une veste kurta et Nehru au milieu d’une plainte pour une séance photo nue; les internautes se moquent, ‘Aaj kaise itna acha dress-up kiya’

Ranveer Singh est dans la ligue des meilleurs acteurs. Ses côtelettes d’acteur sont aimées de tous et son habillage avant-gardiste lui attire également beaucoup d’attention. Dernièrement, l’acteur de Padmaavat a fait la une des journaux à cause de sa séance photo nue qu’il a réalisée pour Paper Magazine. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Bien que beaucoup l’aient apprécié pour son audace, un certain nombre l’ont également trollé. Une fois de plus, il a défrayé la chronique pour son sens de l’habillement.

Ranveer Singh se fait troller

Lors d’une cérémonie de remise de prix, Ranveer Singh s’est présenté dans une kurta et une veste Nehru. Alors qu’il s’est parfaitement habillé pour l’événement, les internautes se moquent à nouveau de lui. Un commentaire sur la vidéo se lit comme suit : “ENFIN DES VÊTEMENTS DÉCENTS”. Un autre commentaire disait : “Aj kese itna acha dress-up kiya nude pic ke krn.” Un autre commentaire disait : “Un trophée pour quoi ?? Parce qu’il imaginait le corps nu et allongé sur le sol… Où sont les esprits de ceux qui lui ont donné le trophée, où est-il… ?!”

Plainte déposée contre Ranveer Singh

Comme l’a rapporté l’agence de presse ANI, une plainte a été déposée contre Ranveer Singh pour sa séance photo nue. Une ONG a déposé une plainte disant que les photos « blessent les sentiments des femmes ». En outre, comme le rapporte Times Now, une plainte a été déposée en vertu de l’article 67A de la loi informatique ainsi que des articles 292, 293, 354 et 509 du Code pénal indien pour insulte à la pudeur des femmes.

Plainte déposée contre l’acteur Ranveer Singh au poste de police de Chembur à Mumbai pour avoir publié des photos nues sur son compte Instagram. La police n’a pas encore enregistré de FIR. (photo d’archive) pic.twitter.com/B0G38hvave ANI (@ANI) 25 juillet 2022

Les stars de Bollywood font leur entrée dans le soutien de Ranveer Singh

Arjun Kapoor et Alia Bhatt ont manifesté leur soutien à Ranveer Singh et ont partagé leur position contre les trolls. Arjun a déclaré que Ranveer est libre de faire ce qu’il veut tandis qu’Alia a déclaré qu’il ne méritait que l’amour.