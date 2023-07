Ranveer Singh s’exprime en partageant sa profonde expérience de travail avec Dharmendra dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Ranveer Singh, l’acteur charismatique connu pour sa personnalité exubérante, a récemment parlé de sa profonde expérience de travail aux côtés du légendaire Dharmendra sur le tournage du film très attendu « Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ». Dans un hommage sincère, Ranveer a exprimé son cœur et a exprimé sa profonde admiration pour Dharmendra Ji. Lors d’une interview, Ranveer a parlé avec passion du privilège de partager l’espace de l’écran avec Dharmendra, qu’il considère comme une icône et une véritable légende de l’industrie. Il a raconté comment la présence de Dharmendra sur le plateau était à la fois impressionnante et humiliante, laissant un impact indélébile sur lui. Ranveer a loué le talent remarquable de Dharmendra, le décrivant comme une puissance d’acteur et de charisme. Il a souligné les leçons inestimables qu’il a apprises en observant l’approche de Dharmendra dans son métier et sa nature chaleureuse et inclusive envers l’ensemble de la distribution et de l’équipe. Le jeune acteur a exprimé sa gratitude pour l’opportunité de travailler avec une légende vivante comme Dharmendra, le considérant comme un rêve devenu réalité. Il a souligné l’immense respect qu’il a pour les contributions de Dharmendra au cinéma indien et l’impact qu’il a eu sur des générations d’acteurs, y compris lui-même. Alors que « Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani » se prépare pour la sortie, les fans attendent avec impatience la chimie à l’écran entre Ranveer Singh et Dharmendra, dans l’espoir d’assister à une collaboration mémorable et sincère qui comblera le fossé entre les générations et rendra hommage au riche héritage cinématographique du cinéma indien.