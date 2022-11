Ranveer Singh se souvient de son expérience de casting sur canapé; révèle qu’il a été appelé dans un endroit miteux

Bollywood a son obscurité sale et une fois que vous avez traversé et navigué sur le bateau, vous menerez une vie réussie, l’exemple classique est Ranveer Singh, il est un étranger et a parcouru un long chemin a parlé d’une expérience horrible sur le canapé de casting qu’il a affrontée pendant le première étape de sa carrière. Aujourd’hui, l’homme est le roi de Bollywood et est loué pour ses prodigieux talents d’acteur et son charme et son aura imbattables, mais il a fallu du temps pour faire de lui ce qu’il est.

Ranveer, une personnalité flamboyante de Bollywood, a raconté comment un producteur l’avait appelé dans un endroit miteux où il lui avait demandé s’il était un travailleur acharné ou un travailleur intelligent. À quoi il a dit : “Ce type m’appelle dans cet endroit miteux et me dit : “Êtes-vous un travailleur acharné ou un travailleur intelligent ?”. Je ne me considérais pas comme intelligent, alors j’ai dit : “Je pense que je ‘m un travailleur acharné.’ Il m’a dit : ‘Chérie, sois intelligente, sois sexy'”. Ranveer a même ajouté que ces jours-ci le rendaient reconnaissant du succès qu’il avait obtenu.

Ranveer Singh est actuellement le meilleur acteur masculin de Bollywood et a travaillé avec tous les grands noms de l’industrie. L’acteur attribue toujours son succès à Sanjay Leela Bhansali qui lui a donné des rôles révolutionnaires avec Ram Leela, et Bajirao Mastani à Padmaavat. Parallèlement à ces films, Ranveer a fait ses preuves en tant qu’acteur avec des films comme Lootera, Gully Boy, Dil Dhadakne Do et la liste continue. Il fut un temps où Ranveer a été remplacé par Ranbir Kapoor pour Bombay Velvet lorsque sa valeur marchande était nulle par rapport au garçon Kapoor, et aujourd’hui, il a sa valeur marchande égale ou même supérieure à celle de nombreux acteurs de Bollywood. La détermination de Ranveer Singh a fait de lui la star qu’il est aujourd’hui.