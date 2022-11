Ranveer Singh se fait demander “Qui êtes-vous” par le commentateur de F1 Martin Brundle ; sa réponse gagne sur internet [Watch Video]

Ranveer Singh est l’une des stars les plus réussies de Bollywood. Il a quelques films très réussis comme Padmaavat, Bajirao Mastani, Gully Boy et d’autres dans sa filmographie. Il a une personnalité très flamboyante et cela le distingue de la foule. Actuellement, l’acteur est à Abu Dhabi pour assister à la course de F1. Comme prévu, il était plein d’énergie et a apprécié chaque instant. Mais ce qui a attiré l’attention de tous, c’est son humilité et sa douceur même s’il n’a pas été reconnu par le commentateur de F1 Martin Brundle.

Entertainment News: Ranveer Singh gagne les cœurs avec son humilité

Une vidéo de Ranveer Singh a fait son chemin sur Internet dans laquelle on le voit converser avec Martin Brundle qui était aussi pilote de course dans le passé. On lui demande comment il se sent, ce à quoi l’acteur répond “Au sommet du monde” avec son ton enthousiaste classique. Ranveer Singh explique ensuite comment il peut ressentir la joie de vivre alors qu’il assiste à la course de F1. Plus tard, Martin Brundle dit qu’il a momentanément oublié qui est Ranveer Singh. L’acteur n’a pas été surpris par cela et a plutôt montré son côté gentil et doux. Ranveer Singh a ensuite déclaré: “Je suis un acteur de Bollywood, monsieur, je viens de Mumbai, en Inde. Je suis un artiste.” Il a même plaisanté sur ses vêtements et sur le fait qu’il est censé tout rendre le lendemain matin.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les fans sont très impressionnés par sa réponse. Les fans disent que la réponse de Ranveer Singh au commentateur appelle au respect.

Découvrez la vidéo et les réactions de Ranveer Singh ci-dessous :

Je sais que les gens les traînent ici, mais je dois admirer à quel point les deux sont professionnels et respectueux. @RanveerOfficial et @MBrundleF1 géré cet échange. Très bien fait!#RanveerSingh #MartinBrundle #F1 #AbuDhabiGP2022pic.twitter.com/M9ybq4H0iU Abhimanyu Mathur (@MadCrazyHatter_) 21 novembre 2022

Aujourd’hui dans les crossovers F1 : Martin Brundle, qui n’a aucune idée de qui est Ranveer Singh, glissant avec un “J’ai momentanément oublié qui vous êtes, rappelez-moi encore?” ??#F1 ne cesse de donner. Mais, Ranveer étant un sport a répondu gracieusement. Dieu merci. #AbuDhabiGP #Formule 1 pic.twitter.com/7QGBIv45pt piyush mahamuni (@piyush_mahamuni) 20 novembre 2022

La façon dont il a géré la situation était louable, il ne semble pas avoir d’ego à part être une star… https://t.co/fdRYRUibEe Yatharth srivastava (@yatharth_sriv) 20 novembre 2022

Ranveer Singh a également rencontré Akon lors d’une course de F1 à Abu Dhabi. Tous deux ont dansé ensemble sur la chanson Chamak Challo de Shah Rukh Khan et la vidéo a bien sûr fait son chemin sur Internet. Ranveer Singh est vraiment quelque chose, il faut le dire.