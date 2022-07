Ranveer Singh se fait brutalement troller pour avoir été “sanskari” après une séance photo nue, les internautes disent “surjouer”

Ranveer Singh est devenu le plus grand journaliste du mois. Malheureusement, les nouvelles ne concernent pas sa performance dans les films, mais sa séance photo nue. Singh est devenu un sujet de débat sur les chaînes d’information, il y a des FIR déposées contre lui et son «cul» est devenu un problème national. Eh bien, ce n’est pas notre point de vue, mais c’est la déclaration d’une avocate, cela aussi sur une chaîne d’information.

Après sa séance photo, Ranveer a été vu lors de trois événements médiatiques majeurs. Les internautes s’amusent avec son changement soudain dans OOTD. Hier, Ranveer et sa femme Deepika Padukone étaient les vedettes de la semaine de la mode Mijvan de Manish Malhotra. Alors que Mijvan a terminé ses 10 ans, le couple puissant a fait la une de la semaine spéciale de la mode. Ranveer et Deepika avaient l’air royalement gracieux, et ils possédaient la rampe. Après avoir parcouru la rampe, Ranveer s’est rendu dans le public et là, il a touché les pieds de sa mère. Il a même rencontré chaleureusement Karan Johar et Ishaan Khatter, et ce moment a ajouté plus de valeur à leur apparence.

Regardons la vidéo







Désormais, dès la publication de la vidéo, les internautes ont trouvé dans son geste un “contrôle des dégâts” par l’acteur. Un utilisateur a affirmé: “Exagérer ki dukaan … Just showoff.” Un autre utilisateur a ajouté : “Hmm bchi kuch ijjat wapas pate hue.” L’un des utilisateurs a ajouté : “Nude picture ke Baad shankari beta.” Un internaute a ajouté : “Bahut sanskari hain, kuch hi din pehle aise hi sansakari photo khichwayi thi bhai ne.” Un autre internaute a ajouté : “Auntie jee kya khaa k peda kia namune ko”. L’un des internautes a ajouté : “Apne bete ko kuch samjhao yrr yeh ek din world war kara ke hi manega.” Un autre utilisateur a affirmé, “Sanskari munda.”

L’actrice Vidya Balan a réagi au dépôt d’un FIR contre l’idole de B-town Ranveer Singh à propos de sa séance photo nue controversée. Déclarant qu’elle pense que les personnes qui ont déposé le FIR n’ont pas grand-chose à faire dans la vie, Vidya a déclaré que si quelqu’un n’aime pas ça (la séance photo nue de Ranveer), alors ils devraient fermer le papier ou le jeter tout en ajoutant que c’est un gaspillage de temps pour entrer dans les FIR.

Alors qu’il s’adressait aux médias lors du lancement du livre de Kubbra Sait jeudi, lorsqu’on lui a posé des questions sur le FIR déposé contre Ranveer Singh, Vidya Balan a déclaré: “Peut-être qu’ils (les gens qui ont déposé le FIR) n’ont pas beaucoup de travail à faire, donc ils gaspillent leur temps sur ces choses. Si vous n’aimez pas ça, alors fermez le papier ou jetez-le, faites ce que vous voulez. Pourquoi entrer dans un FIR ? » Sur le front du travail, Ranveer sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty.