Ranveer Singh se fait brutalement troller alors que Deepika a l’air “marre de lui”, les internautes disent “biwi badi mushkil se…”

Deepika Padukone et Ranveer Singh sont l’un des couples les plus célèbres de la ville B. Les acteurs nous donnent souvent des objectifs sur les réseaux sociaux, ils ne manquent jamais de nous impressionner par leur apparition publique.

Mardi, le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé une vidéo dans laquelle Ranveer peut être vu en train de poser pour les caméras tandis que Deepika peut être vue en train de le regarder. Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, ce sont les expressions de Deepika. Les internautes ont trollé Ranveer dans la boîte de commentaires, l’un d’eux a écrit: “Elle en a marre de lui.”





Le deuxième a dit: “En fait, sa femme pense qui est ce farceur.” La troisième personne a commenté : « Biwi bdi mushkil se hasi control kr pa rhi h. Pendant ce temps, les gens l’ont félicité pour son humilité, et l’un d’eux a écrit: “C’est un gars humble et il s’aime tellement, ce qui est génial.” Un autre a dit : « Le couple le plus sexy de la ville.

Récemment, Deepika et Ranveer ont passé quatre ans ensemble. Mais, en raison d’engagements antérieurs, c’était un anniversaire de mariage de travail pour la star de Pathaan. La star de Simmba sait comment transformer un moment normal en un souvenir inoubliable. Alors il s’est écrasé dans le bureau de Padukone et lui a rendu une visite surprise. Singh a capturé un moment de Deepika à son bureau et a écrit : “Quand elle doit travailler pour ton anniversaire, alors tu la surprends à son bureau.” Plus tard, il a partagé les astuces qui sauvent des vies en ajoutant : “PS : ne sous-estimez jamais le pouvoir des fleurs et des chocolats. Les diamants ne sont pas nécessaires buahaha. Prenez des notes et remerciez-moi plus tard messieurs…”





Pour les non-initiés, après avoir fréquenté pendant des années, Ranveer et Deepika se sont mariés le 14 novembre 2018. Pendant ce temps, sur le front du travail, Deepika sera vu partager l’espace d’écran avec Shah Rukh Khan à Pathaan, qui met également en vedette John Abraham. Le drame d’action devrait sortir en salles le 25 janvier 2023.

