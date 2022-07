Ranveer Singh rôti pour avoir embrassé un homme contre un hôte sauvage

Ranveer Singh a vécu toute une aventure dans la nature avec Bear Grylls, allant de braver un terrain difficile à marcher dans une forêt sibérienne à la recherche d’une fleur rare poursuivie par un ours pour descendre en rappel une montagne. Cependant, Twitter a estimé que la véritable aventure a été vécue par Bear Grylls lui-même. Alors que tout le monde sait que Ranveer a une personnalité colorée et (parfois trop) enthousiaste, les gens n’ont probablement pas deviné qu’il pourrait être aussi gonflé à bloc que dans un clip devenu viral de Ranveer Vs Wild avec Bear Grylls. Le clip qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux montre Ranveer embrassant à plusieurs reprises un Bear Grylls relativement déçu sur les joues.

Assaut à la frontière pic.twitter.com/1ofaE3EAHa – Rurush (@ Rurush18) 10 juillet 2022

Indiens en ce moment pic.twitter.com/3tetfm6OjB — Vikram (@Vikram_7777777) 11 juillet 2022

Il existe un terme appelé “espace personnel”. Je peux voir à quel point c’est enfreint https://t.co/m3MeiPHWgx – Dee (@dyaiyer) 12 juillet 2022

De toutes ses escapades défiant la mort, Bear Grylls n’a probablement jamais eu aussi peur qu’ici. https://t.co/CYI7rJOdDu — Putain d’homme. (@A90170319) 12 juillet 2022

J’ai vu cet homme boire sa propre pisse sur une carcasse de serpent… et il avait l’air plus à l’aise de le faire https://t.co/gUFvvQQfyZ – Sruthi – Fantaisie (@Sruthi_nnk) 11 juillet 2022

Yaar tout ce pays, tous les peuples qui y vivent, ont besoin d’un cours accéléré sur les frontières https://t.co/45kWJxYXzi – Subversive Rory Gilmore (@SubversiveRory) 11 juillet 2022

Bear Grylls rencontre la créature la plus sauvage de toute sa carrière. https://t.co/a4XVNl6B3j – Le Bull Rider !! (@shobhitthakuria) 11 juillet 2022

À la manière de Ranveer, l’acteur a également décidé de lancer une tendance aux mèmes avec lui-même comme sujet. Le modèle est une photo de Ranveer avec les mains jointes, allant “Meri kaafi fatt rahi hai lekin jai mata di“. C’est une ligne solide en ce qui concerne les mèmes, car la plupart d’entre nous ont ressenti cela à un moment donné de leur vie.

Il est également récemment apparu sur Koffee With Karan aux côtés d’Alia Bhatt, où il a volé la vedette avec des imitations parfaites de Hrithik Roshan, Varun Dhavan, Ajay Devgn, Aamir Khan et Kartik Aaryan. Il a également plaisanté avec désinvolture sur le “parti pris nepo” de Karan Johar dans la propre émission de KJo lors d’un tour de jeu où il affrontait Alia.

