Ranveer Singh rompt le silence en suivant Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan en tant que Don

Ranveer Singh a écrit une longue note sur l’annonce récente de son entrée dans les émissions de Shah Rukh Khan pour la franchise Don.

Ranveer Singh a finalement réagi au fait qu’il était le nouveau Don dans le prochain film Don 3. Le personnage emblématique a été joué par Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan dans trois films hindi. Le nouveau film de Don verra un nouveau visage à Ranveer, a récemment annoncé le réalisateur Farhan Akhtar. L’acteur s’est maintenant ouvert sur l’ensachage du rôle emblématique.

Jeudi, Ranveer est allé sur Instagram, partageant deux photos d’enfance de lui-même, posant avec des lunettes et un pistolet jouet. Réagissant à l’annonce de Don 3, Ranveer a écrit : « Ça alors ! Je rêvais de faire ça depuis très, très longtemps ! Enfant, je suis tombé amoureux des films et, comme nous tous, je regardais et adorais Amitabh Bachchan et Shah Rukh Khan – les deux chèvres du cinéma hindi. Je rêvais de grandir pour être comme eux. Ils sont la raison même pour laquelle je voulais devenir un acteur et un « héros du film hindi ». Leur impact et leur influence sur ma vie ne peuvent être surestimés. Ils ont façonné la personne et l’acteur que je suis. Faire avancer leur héritage est une manifestation de mon rêve d’enfant.





L’annonce a suscité des réactions mitigées. Alors que de nombreux fans ont loué le fait qu’un acteur aussi populaire et polyvalent que Ranveer ait été choisi pour le rôle, d’autres étaient mécontents du fait que Shah Rukh Khan ne revienne pas. Des comparaisons ont été faites, dont beaucoup n’étaient pas trop gentilles avec Ranveer. Abordant cela, Ranveer a en outre écrit: «Je comprends quelle grande responsabilité c’est de faire partie de la dynastie ‘Don’. J’espère que le public me donne une chance et me comble d’amour, comme il l’a fait pour de nombreux personnages au cours des dernières années.

L’acteur a également remercié le réalisateur Farhan et le producteur Ritesh Sidhwani pour l’opportunité. « Merci Farhan et Ritesh de m’avoir confié ce manteau honorable et d’avoir cru en moi. J’espère que je pourrai témoigner de votre foi et de votre conviction. Mes deux supernovas, The Big B et SRK, j’espère pouvoir vous rendre fiers. Et mon public bien-aimé, comme toujours, je vous promets… que je ferai de mon mieux pour vous divertir… dans et comme… « Don ». Merci pour votre amour », a-t-il ajouté.

Le premier Don, réalisé par Chandra Barot, avait Amitabh jouant le gangster titulaire. Sorti en 1978, le film a été un super hit et est aujourd’hui considéré comme un classique. Le remake de 2006, réalisé par Farhan, a vu Shah Rukh essayer le rôle principal, et encore une fois, le film a été un succès. Une suite a suivi en 2011.