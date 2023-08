Réalisé par Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt dans les rôles principaux.

Ranveer Singh a emmené Deepika Padukone au cinéma samedi dernier pour regarder son dernier film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, qui a reçu des critiques élogieuses du public et des critiques. Le film a déjà gagné plus de 100 crores de roupies dans le monde et se porte bien au box-office.

Le jeudi 3 août, les acteurs et l’équipe du film, dont Ranveer Singh, Alia Bhatt, Karan Johar et Dharmendra, se sont réunis à Mumbai pour célébrer le succès du film. Lors de la conférence de presse, Ranveer a admis que Deepika aimait ‘Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani’.

Il a dit: « Elle a adoré, en fait, c’était l’une des expériences de visionnage de films les plus mémorables et les plus enrichissantes de ma vie. Je l’ai emmenée un samedi soir pour regarder le film. Nous n’étions que deux assis au dernier rang. et j’avais déjà vu le film donc j’étais vraiment juste là pour sa réaction et elle riait juste, elle pleurait, elle applaudissait, sifflait et se tournait souvent vers moi et disait « awwww ». Alors oui, j’ai eu la meilleure expérience en la regardant. Elle est très fière de moi et j’en suis content. »

Lors de leur rendez-vous au cinéma, Deepika portait une veste en jean bleue avec les initiales RS de son mari Ranveer Singh écrites sur le devant et une image colorée de l’acteur de Gully Boy imprimée au dos. Elle a accessoirisé la même chose avec un haut blanc, un pantalon en denim bleu taille haute et des lunettes de soleil surdimensionnées. Ranveer, d’autre part, était vêtu d’un sweat à capuche entièrement noir, d’un pantalon assorti et d’un masque facial.

Ranveer Singh et Alia Bhatt-starrer est le septième long métrage de Karan Johar après Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kabhi Alvida Naa Kehna, My Name Is Khan, étudiant de l’année et Ae Dil Hai Mushkil.

