Ranveer Singh respire le style dans un survêtement Gucci vert olive, Himesh Reshammiya l’appelle «historique»! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Ranveer Singh a pris le contrôle d’Internet avec un autre avatar stylé hors du monde et les fans ne peuvent pas garder leur calme. Dans son dernier message, samedi 24 juillet, Ranveer a partagé une série de photos dans lesquelles il a été vu enfilant une tenue sophistiquée de Gucci. Sur les photos, il a été vu portant un survêtement vert olive, un bandeau Gucci blanc et des lunettes de soleil avec des montures blanches uniques. Il a pimenté sa tenue avec des boucles d’oreilles brillantes et un collier de perles proéminent qui a volé la vedette.

Il a sous-titré le post à la mode en disant: « Trouve ton Chi, ont-ils dit. Alors j’ai fait #gucci ».

Découvrez son dernier post:

Plus tôt, Ranveer avait pris le contrôle d’Internet lorsqu’il avait partagé ses photos de séance photo, encore une fois vêtu d’une tenue Gucci. Internet a été frappé par son look scintillant, riche en bijoux et élégant et s’est demandé ce qui l’avait inspiré à porter un survêtement bleu ciel et un trench-coat à monogramme Gucci. L’avatar excentrique est rapidement devenu du fourrage pour les amateurs de mèmes sur Twitter et les internautes ont inondé le site Web de microblogging de mèmes.

Sur le front du travail, Ranveer a Kabir Khan’s ’83, basé sur la victoire de l’Inde en 1983 en Coupe du monde de cricket, Jayeshbhai Jordaar et ‘Cirkus’ dans son chaton. Il sera également vu dans une apparition dans « Sooryavanshi » d’Akshay Kumar et Katrina Kaif, ainsi que dans le rôle spécial d’Ajay Devgn.