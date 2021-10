Ranveer Singh rejoint Salman Khan lors de la grande première de Bigg Boss 15, ce dernier déclare « Colors ki toh nikal padi » | Nouvelles télévisées

New Delhi : Le moment que nous attendions tous avec impatience est enfin arrivé ! L’émission de téléréalité la plus controversée « Bigg Boss » est de retour sur vos écrans de télévision avec sa première ce soir.

Le « Tiger » Salman Khan de Bollywood est de retour sur scène avec son personnage stylé pour dévoiler la spectaculaire maison « jungle » de cette saison. Pour rendre l’événement encore plus spécial, Salman aura un autre invité spécial lors de la grande première, qui n’est autre que Ranveer Singh.

Les deux superstars de Bollywood enflammeront la scène avec leur charme énergique et révéleront ce qu’est « THE BIG PICTURE » ! Ranveer Singh, l’animateur de The Big Picture, questionnera Salman et posera des questions sur la base de quelques images.

Les créateurs ont maintenant partagé les promotions sur sa page Instagram officielle où Salman peut être vu en train de dire » Colors ki toh nikal padi » lorsqu’il apprend qu’à part lui, même Ranveer fera ses débuts sur Colors en tant qu’hôte avec un nouveau spectacle.

Pendant que les fans attendent le « dangal » dans la jungle, les concurrents sont sur le point de découvrir ce que c’est que de survivre dans la nature !

Avec une maison magnifiquement conçue qui ressemble à une jungle, les concurrents vont avoir une grosse surprise. Avec une combinaison de luxe et de commodités minimales, la maison Bigg Boss n’est rien de moins qu’un spectacle visuel. La grande soirée de première des 15 concurrents bourrés d’action qui se frayeront un chemin dans la valse jusqu’à la maison.

Regardez l’épisode de grande première de Bigg Boss, ce soir à 21h30 sur COLORS.

Ce qui pourrait choquer les concurrents, Salman leur remettra le petit « kit de survie » tout en leur présentant la jungle remplie de « sankat ». Lorsqu’ils découvriront les produits de survie qu’il contient, ils ne pourront s’empêcher de se sentir nerveux face à l’action qui les attend !