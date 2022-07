Ranveer Singh rejoint Alia Bhatt alors qu’elle danse sur Channa Mereya de Ranbir Kapoor sur les plateaux de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani ; La vidéo de BTS devient virale

Nous nous souvenons tous comment Ranveer Singh a bercé et s’est fâché avec Alia Bhatt pour avoir qualifié Ranbir Kapoor de meilleur danseur sur Koffee With Karan 7. Mais cela ne l’a pas empêché de rejoindre sa principale dame dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar quand elle a rompu dans une chanson sur la chanson de son mari. C’était le dernier jour de tournage pour Alia et l’équipe lui a offert un Alvida en jouant la chanson Channa Mereya de Ae Dil Hai Mushkil de Ranbir. L’actrice est rayonnante et vous pouvez repérer une petite bosse même si elle porte un Kurti blanc lâche dans cette vidéo BTS. On voit Ranveer applaudir sa principale dame alors que Karan Johar capture le moment avec ses talents de caméra et ses commentaires en direct. Si cette vidéo est quelque chose, alors Alia et Ranveer se sont certainement beaucoup amusés en filmant celle-ci et nous espérons la voir également se traduire sur les écrans. Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani arrivera le 10 février 2023, à l’approche de la Saint-Valentin.