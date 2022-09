Allu Arjun et son dernier blockbuster Pushpa : The Rise font fureur. La punchline emblématique de Pushparaj “Main jhukega nahi saala”, a un public national. Même Ranveer Singh est épris du swag d’Arjun, il a donc recréé la scène emblématique devant la star. Allu Arjun et Ranveer Singh ont assisté aux SIIMA Awards 2022 samedi. Singh a été récompensé en tant qu’acteur hindi le plus aimé du sud de l’Inde.

Ranveer a honoré la scène avec les hôtes, et ces derniers leur ont demandé de réciter le dialogue emblématique de Pushparaj. La star de Simmba a suivi l’hôte et a recréé la punchline emblématique en telugu avec son mouvement de signature tout aussi célèbre du film. Allu, qui était assis dans le public, était ravi de voir Singh, et il applaudit joyeusement à son acte.

Regardez la vidéo ici



#RanveerSingh recrée #AlluArjunest populaire #Pushpa Dialogue #Ranveer a également imité le #PushpaRajgeste de la main de la signature et exécuté les mouvements emblématiques de la #Srivalli chanson #PushpaTheRule @alluarjun pic.twitter.com/5cJOAkIadj– Armée de Mallu Arjun Kerala (@MalluArjun_Army) 11 septembre 2022

Pendant que l’acteur disait le dialogue, Allu Arjun était assis juste devant lui au premier rang portant un blazer noir. Il a semblé être étonné après avoir vu Ranveer effectuer son dialogue et a beaucoup apprécié le moment.

De plus, Allu Arjun a également remporté le prix du meilleur acteur au SIIMA pour Pushpa: The Rise tandis que le film a continué à mendier plusieurs prix dans le meilleur film, le meilleur réalisateur et de nombreuses autres catégories. De plus, cela a certainement créé un autre exemple de la popularité d’Allu Arjun dont on a été témoin lors de la soirée de remise des prix.

Dans le même événement, Allu a également été retrouvé en train de réparer la montre de Ranveer Singh, et les internautes sont impressionnés par l’acteur.

Voir la vidéo





Sur le front du travail, Allu sera ensuite vu dans le deuxième volet très attendu de la série Pushpa, Pushpa The Rule. Alors que Ranveer Singh sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty avec Pooja Hegde et dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar avec Alia Bhatt. Ranveer sera également la tête d’affiche du remake en hindi du blockbuster culte de Vikram, Anniyan, avec le réalisateur S Shankar.