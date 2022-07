Ranveer Singh reçoit des critiques pour avoir embrassé « de force » Bear Grylls dans Man vs Wild ; les internautes l’appellent “agression limite”

Ranveer Singh Vs Wild a attiré beaucoup d’attention en ce moment pour de mauvaises raisons. L’acteur de Jayeshbhai Jordaar fait face à de nombreuses critiques pour avoir embrassé de force l’animateur de l’émission Bear Grylls au milieu de l’émission et cette cascade de l’acteur n’a pas bien plu aux téléspectateurs et ils l’ont critiqué pour la même chose. L’acteur qui a commencé le spectacle en lui faisant une blague ‘Meri Kaafi phatti hai lekin Jai Mata di”. et pendant qu’il effectuait les cascades dans le spectacle, il a embrassé le survivaliste Bear Grills. Et l’un des clips vidéo du baiser a fait surface annonce en ligne, il a créé un énorme émoi.

Regardez comment les internautes sont mécontents du geste énergique de Ranveer avec Bear Grylls et se moquent de lui pour la même chose.

Alors que les internautes soulignent que Bear Grylls était un peu mal à l’aise avec ce Ranveer trop enthousiaste. Les fans de l’acteur adorent la série et l’ont félicité d’avoir repris ce spectacle casse-cou et de l’avoir rendu si beau. Ses cascades casse-cou ont laissé les fans étonnés et impressionnés, il a mis à nu le terrain difficile pour être poursuivi par un ours, à sa recherche d’une fleur rare pour sa femme bien-aimée Deepika Padukone dans la forêt sibérienne – tout était juste impressionnant et un régal visuel pour les fans de l’acteur.