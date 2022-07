Ranveer Singh réagit à la relation entre Lalit Modi et Sushmita Sen — Regardez la vidéo

Ranveer Singh réagit aux photos de Lalit & Sushmita : Les photos romantiques de Lalit Modi et Sushmita Sen sont à la mode partout sur Internet dès qu’il a révélé qu’il sortait avec l’actrice. Lalit a récemment partagé quelques photos de leur voyage aux îles Maldives et a appelé Sushmita sa “meilleure moitié” dans la légende. Cependant, il a confirmé qu’ils sortaient juste ensemble. Maintenant, l’acteur de Bollywood, Ranveer Singh, a laissé tomber un emoji au cœur rouge et un emoji maléfique dans la section des commentaires du post de Lalit. L’acteur a été parmi les premières célébrités à réagir à leurs photos. En parlant de la diva Sushmita Sen, elle sortait plus tôt avec Rohman Shawl, mais malheureusement, sa relation n’a pas très bien fonctionné avec lui, alors elle s’est séparée l’année dernière en décembre. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri