Ranveer Singh prononce un discours émouvant et touche les pieds de ses parents après avoir reçu un prix [Watch this heartwarming video]

Ranveer Singh a parcouru un long chemin dans son parcours et il est toujours bouleversé de voir son propre succès. La star de Padmaavat a récemment reçu le prix du meilleur acteur lors d’un événement organisé à Dubaï. Une fois de plus, il n’a pas pu gérer ses émotions et s’est effondré. Cette vidéo de lui touchant les pieds de ses parents et le regardant prononcer un discours émouvant va certainement vous mouiller les yeux. Dans les vidéos, vous pouvez voir comment Ranveer a non seulement touché les pieds de ses parents, mais aussi les pieds de Govinda et Hema Malini pour leur rendre hommage car eux aussi étaient assis devant sur le siège avant et ce geste de l’acteur a reçu beaucoup de les éloges de ses fans.

Ranveer Singh prononce un discours émouvant dans cette vidéo alors qu’il se souvient de ses jours difficiles

Alors que Ranveer Singh reçoit le prix, il devient sacrément émotif et s’effondre même en se rappelant ses vieux jours ici, il se débattait et était presque ignorant s’il pouvait Archie réaliser ses rêves. Mais voici votre homme debout et pour toujours. Ranveer Singh était destiné à devenir la star et sa détermination l’a conduit jusqu’ici. Aujourd’hui, Ranveer est l’homme de tête de Bollywood et presque tous les réalisateurs, producteurs et acteurs veulent travailler avec lui.

Dans cette vidéo, vous pouvez le voir toucher les pieds de ses parents avec Govinda et Hema Malini et cela ne fait que montrer que le succès ne l’a pas du tout changé.

Sur le plan professionnel, Ranveer attend actuellement la sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani avec Alia Bhatt barré par Karan Johar. Ce film est la première collaboration de Ranveer et KJo en tant que réalisateur et acteur. L’acteur sera également vu ensuite dans Cirkus de Rohit Shetty.