Ranveer Singh partage une vidéo hilarante de synchronisation labiale, rythmée par Tum Kya Mile, les fans disent « meilleur VFX qu’Adipurush »

Après avoir impressionné les fans avec leur chimie dans Gully Boy, Ranveer Singh et Alia Bhatt, le duo est prêt à divertir les fans avec leur prochain film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani. Récemment, Alia Bhatt a partagé une bobine de synchronisation labiale avec la première chanson du film Tum Kya Mile sur une plage et maintenant Ranveer Singh a partagé une bobine hilarante sur la chanson et a laissé les fans en grand écart.

Samedi, Ranveer Singh s’est rendu sur son Instagram et a partagé une bobine hilarante de synchronisation labiale et de groove sur Tum Kya Mile avec différents horizons. L’acteur a légendé la bobine, « Alia ke reel jitna budget nahi tha. » L’actrice portait une chemise marron et un jean bleu et dansait sur la nouvelle chanson de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Cela vient après qu’Alia Bhatt ait posté une bobine de synchronisation labiale avec le rôle de Shreya Ghoshal dans la chanson sur une plage.





La bobine de l’acteur a laissé les fans divisés qui ne pouvaient s’empêcher de comparer les effets visuels de la vidéo avec ceux d’Adipurush. L’un des commentaires disait « mieux qu’Adipurush et Brahmastra réunis ». Un autre a écrit: « Ranveer est le moyen de troller l’équipe VFX d’Adipurush. » Un autre a écrit : « Adipurush team sikho kuch ». Un autre a écrit: « Mieux qu’Adipurush VFX. » Les fans ont également apprécié la bobine de l’acteur et ont dit: « omg tellement drôle. » Un autre a écrit: « Ranveer avec des cheveux courts a l’air bien. »

Dirigé par Karan Johar, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani met en vedette Ranveer Singh et Alia Bhatt avec Dharmendra, Shabana Azmi et Jaya Bachchan. Le film dramatique romantique marque le retour à la réalisation de Karan Johar et devrait sortir le 28 juillet. La chanson Tum Kya Mile du film gagne le cœur du public et est chantée par Shreya Ghosal et Arijit Singh.

Pendant ce temps, si l’on en croit les rapports, Ranveer Singh et Alia Bhatt seront ensuite vus dans Biju Bawra de Sanjay Leela Bhansali et vont bientôt commencer à tourner pour le même