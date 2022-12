Ranveer Singh partage une photo photoshoppée avec Lionel Messi, dit Internet, “montant sur achi kar lete”

Tout comme des millions d’autres, même Ranveer Singh est un fan inconditionnel de l’as footballeur Lionel Messi. Il veut même célébrer la victoire emblématique de Messi à la Coupe du Monde de la FIFA et souhaite avoir son moment de fanboy parfait. Ainsi, il s’est essayé à Photoshop et a partagé une photo retouchée de lui-même avec Lionel Messi.

Si vous pensez comment cela s’est-il passé? Laissez-nous vous dire que le célèbre photographe Rohan Shrestha a photographié le footballeur emblématique pour une séance photo spéciale, et il a partagé le moment de fierté sur son Instagram. Ranveer a pris sa photo avec Messi et l’a éditée. Singh a partagé la photo avec la légende : “Ce n’est pas parce que vous connaissez Photoshop que vous me Photoshopez @rohanshrestha.”

Dès que Ranveer a publié la photo, plusieurs utilisateurs ont eu un moment ROFL. Ils ont loué les compétences d’édition de Ranveer et son message a semé le rire. Gaurav Kapoor, Sophie Chowdhary, Siddhanth Kapoor ont laissé tomber des emojis de rire. Même Rohan Shrestha a réagi à la photo et a écrit : “HAHAHHAHAHHAHAHHAHAHAAHHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHHAHAH.” Shanoo Sharma a écrit : “Hahahahaha le bras sur son épaule.”

Sur le front du travail, le dernier film de Ranveer, Cirkus, s’est ouvert sur des critiques négatives. Le réalisateur de Rohit Shetty a été critiqué pour son écriture paresseuse, et il est considéré comme une déception épique. Récemment, alors qu’il faisait la promotion de Cirkus, Ranveer Singh a assisté à un conclave médiatique. Au cours de la discussion, le journaliste a demandé à Rohit et Singh si le Nord avait perdu son charme. Shetty a déclaré que, tout comme Bollywood, même le Sud a peu de gros succès, et même ils ont subi des flops consécutifs. “Pichle 2 saal se hum pandémique se guzre hai. Humari jitni bhi badi filmein hai woh suru nahi hui, ya ban nahi payi. Jo filmein release hui waha (South) se, woh pehle se ban chuki hai. Humari pheli Sooryavanshi aayi. Phir saal ki suruvat mein The Kashmir Files, Bhool Bhulaiyaa 2, Drishyam 2, aur Gangubai Kathiawadi aayi, et ils ont tous fait des affaires fabuleuses. Toh aisa nahi hai ki humari filmein nahi chal rahi hai.