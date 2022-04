Ranveer Singh parle de son personnage dans Jayeshbhai Jordaar, dit « ce n’est pas votre héros typique »

La star de Bollywood, Ranveer Singh, a un travail incroyable, notamment des films tels que Band Baaja Baaraat, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmaavat, Gully Boy, Simmba, 83 ans, pour n’en nommer que quelques-uns. Ses performances déterminantes pour la génération dans ces projets, associées à sa capacité à livrer d’énormes superproductions, ont fait de lui l’un des acteurs les plus recherchés de sa génération.

Le prochain de Ranveer est Jayeshbhai Jordaar de Yash Raj Films, un artiste hindi sur grand écran qui présentera une nouvelle marque de héros et d’héroïsme rare dans le cinéma indien.

À propos du film, Ranveer a récemment déclaré : « J’ai eu la chance et la chance d’avoir trouvé des scénarios remarquables qui se sont démarqués et ont touché les gens. Je leur en suis reconnaissant et je suis également fier du travail que j’ai accompli pour amener ces rôles à la vie à l’écran. Cela m’a tout pris, mais j’ai toujours cru que si je devais être le meilleur acteur-artiste du pays, je devais faire des choses que personne n’essaierait de faire.

Il a ajouté: « Jayeshbhai Jordaar est un film dont j’ai adoré faire partie parce qu’il m’a encore poussé à changer de forme pour devenir un personnage sans aucun point de référence dans le cinéma hindi. Vous n’avez pas vu un personnage comme Jayeshbhai. Il n’est pas votre héros typique. Il découvre l’héroïsme lorsqu’il est poussé au bord du gouffre et il est, selon moi, l’un des héros les plus adorables de l’histoire du cinéma hindi.

Ranveer a ajouté: « J’espère que Jayeshbhai changera la définition de l’héroïsme à l’écran et laissera, espérons-le, un message important aux gens de la manière la plus divertissante et la plus hilarante. Jayeshbhai Jordaar est sans aucun doute un film avec le plus grand cœur de mon travail. Il sera faire rire, pleurer, réfléchir et se sentir vraiment, vraiment chaleureux quand ils voient un film de bien-être dont le héros est la personne la plus innocente et la plus honnête que vous ayez rencontrée depuis très, très longtemps. »

À propos de ce qu’il aime dans le personnage de Jayeshbhai et de ses attentes vis-à-vis du film, Ranveer a déclaré: « Il est vif d’esprit et il a le cœur au bon endroit. Le scénario est tout simplement remarquable. Vous ne trouvez pas ces films tous les jours. . Jayeshbhai est un produit rare. Il s’est certainement avéré être vraiment spécial. J’espère que nous parviendrons à divertir tout le monde avec ce film car il est vraiment destiné à ce que tout le monde puisse en profiter. C’est une expérience communautaire avec vos amis et votre famille. sachez quand vous voyez cette bande-annonce. C’est une célébration de l’esprit humain qui vous remplira de l’intérieur lorsque vous la vivrez sur grand écran.

Le très attendu Jayeshbhai Jordaar de Yash Raj Films, avec également la célèbre Arjun Reddy Shalini Pandey, qui fait ses débuts sur le grand écran de Bollywood en face de Ranveer, a été réalisé par le débutant Divyang Thakkar et produit par Maneesh Sharma. Le film sort le 13 mai 2022 dans le monde entier.