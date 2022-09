Ranveer Singh parle de son lien avec Deepika Padukone au milieu de rumeurs de problèmes dans leur relation

Ranveer Singh et Deepika Padukone forment l’un des couples les plus adorables de l’industrie. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2012, se sont mariés en 2018 et se sont depuis fixé des objectifs relationnels. Cependant, un tweet sur les problèmes qui se préparent dans le mariage de Ranveer et Deepika a maintenant pris d’assaut les médias sociaux.

Le tweet d’un compte non vérifié d’un critique de cinéma étranger est devenu viral sur le site de micro-blogging. Il disait que “tout ne va pas bien entre Ranveer et Deepika”. Quelques maisons de presse ont également publié des articles sur le même sujet. Bientôt, leurs fans ont dressé leurs armes sur l’utilisateur de Twitter et l’ont appelé pour avoir répandu des rumeurs inutiles sur le couple populaire de Bollywood.

Alors que Ranveer et Deepika semblent n’avoir aucune idée de ce tweet, l’acteur de Cirkus a récemment parlé de sa relation florissante Deepika lors de l’événement FICCI. Quand Ranveer a été interrogé sur sa relation avec Deepika, il a répondu : “Touchwood… Nous nous sommes rencontrés et avons commencé à sortir ensemble en 2012… donc 2022, c’est dix ans pour Deepika et moi.”

Regardez Ranveer Singh parler de sa relation avec Deepika Padukone ici :

Alors que ce court clip de Ranveer faisait surface en ligne, les fans étaient soulagés du fait que tout allait bien avec le couple. Beaucoup de gens souhaitaient qu’ils aient de plus en plus d’années ensemble tandis que certains priaient pour conjurer le mauvais œil sur le couple. Tout en acceptant le prix du meilleur acteur aux Filmfare Awards, Ranveer a demandé à Deepika de partager la scène avec lui et a déclaré: “Le secret de mon succès, ma femme. Ranveer Singh, propulsé par Deepika Padukone.”

Pendant ce temps, Deepika a récemment été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être plainte d’un malaise. Il a été rapporté que l’actrice avait subi un certain nombre de tests à l’hôpital lundi soir et qu’elle se sentait mieux. Elle est susceptible d’être libérée bientôt. Auparavant, elle avait eu un problème de santé sur les tournages du film de Nag Ashwin Project K avec la star Telugu Prabhas et Amitabh Bachchan.