Ranveer Singh parle de lui et de Vicky Kaushal épousant Deepika Padukone et Katrina Kaif ; dit, ‘Woh dono humare aukaat se bahar hai’

L’acteur Ranveer Singh a récemment animé le 67e Wolf777news Filmfare Awards à Mumbai, et il va sans dire que le Étoile de Bollywood enflamme la scène avec son esprit inimitable et son enthousiasme irremplaçable. Une bande de Célébrités de Bollywood réunis dans la nuit ont été la cible de plaisanteries de la part des Filmfare Awards hôte bien que tous de bonne humeur. Une blague en particulier par Ranveer Singh au 67e Filmfare Awardsdirigé vers lui et Vicky Kaushal vis-à-vis de leurs épouses, Deepika Padukone et Katrina Kaifs’est démarqué en raison de son humour autodérision.

Ranveer Singh s’ouvre au 67e Filmfare Awards à propos de lui et Vicky Kaushal épousant Deepika Padukone et Katrina Kaif

Ainsi, au milieu de ses fonctions d'hôte, Ranveer Singh a porté son attention sur Vicky Kaushal et Katrina Kaif, qui étaient également présentes parmi les invités célèbres, et a déclaré : "Vicky Kaushal a passé une année merveilleuse. Vicky et moi sommes les parents de maman. garçons. Nous étions tous les deux censés jouer les frères dans le Takht de Karan Johar. Après tout, nous sommes tous les deux grands, sombres et beaux. Nous vivons tous les deux nos propres contes de fées (en épousant Deepika Padukone et Katrina Kaif). Les gens nous disent, 'woh dono humare aukaat se bahar hai,'" laissant tout le monde en grand écart.

Le père de Ranveer Singh heureux du mariage de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Ranveer Singh a également plaisanté avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, qui étaient également présents sur les lieux, et a affirmé que son père Sindhi était très heureux de la façon dont leur mariage se déroulait. Pourquoi donc? Eh bien, ses mots exacts étaient: "Le mariage d'Alia-Ranbir était le meilleur. C'était petit, intime et confortable. Ils ont économisé tellement d'argent en matière de nourriture. Mon père Sindhi est également très heureux de leur mariage." Dans l'ensemble, Ranveer a veillé à ce que ce soit une soirée vraiment amusante pour l'industrie cinématographique.