Ranveer Singh ne peut s’empêcher de louer Deepika Padukone, la « babygirl », pour avoir fait la couverture du magazine Time : « Le monde à vos pieds »

Récemment, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle Ranveer Singh pourrait être vu en train de planter l’interview de Deepika Padukone et maintenant, l’acteur a exprimé son bonheur à propos de sa femme figurant sur la couverture du magazine Time.

Jeudi, Ranveer Singh s’est rendu sur son Instagram et a partagé des photos de Deepika Padukone de la couverture du magazine Time et l’a encouragée. L’acteur a écrit une note douce pour l’actrice qui disait : « Le monde à vos pieds ! Fière de toi, petite fille ! (emoji au visage qui s’embrasse). » Il a également partagé le message sur son histoire et a écrit « Iconique » auquel Deepika a répondu sur son histoire, « Mon endroit heureux ».













Les internautes ne pouvaient s’empêcher de jaillir du message de Ranveer Singh sur sa femme, l’actrice Deepika Padukone. L’un des commentaires disait: « Qu’est-ce qu’une petite amie ou une femme peut demander d’autre à un petit ami ou à un mari qui la soutient. » Un autre a commenté: « Un homme chanceux ». un autre fan a écrit: « Mari ho toh aisa (les maris devraient être comme vous). » Une autre a écrit : « tu es sa plus grande pom-pom girl ».

Deepika Padukone a récemment parlé de son mariage dans une interview avec le magazine Time et a déclaré : « J’adore passer du temps avec mon mari. J’ai épousé mon meilleur ami. Nous sommes si maladroits les uns avec les autres. Mon plus vulnérable, le plus maladroit, le plus expressif. Nous nous connaissons depuis presque 10 ans. C’est mon endroit heureux.

Pendant ce temps, Ranveer Singh sera ensuite vu dans le film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani où il sera vu partager l’écran avec Alia Bhatt. Dirigé par Karan Johar, le film met également en vedette Jaya Bachchan, Shabana Azmi et Dharmendra dans des rôles clés. Le film devrait sortir le 28 juillet.

D’autre part, Deepika Padukone sera ensuite vue dans le film Fighter barré par Siddharth Anand. On la verra partager l’écran avec Hrithik Roshan et Anil Kapoor dans le film. En dehors de cela, elle a également le projet K de Nag Ashwin en préparation.

