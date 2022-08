Ranveer Singh met le feu à la scène alors que Peshwa Bajirao danse sur Malhari

Ranveer Singh est connu comme une force puissante en soi. Son énergie folle peut recharger chaque occasion et il insuffle la vie à n’importe quel événement. Si quelqu’un veut donner un coup de pouce à son événement, il devrait ouvrir le spectacle avec Singh. Ranveer a de nouveau prouvé ce fait en éblouissant sur scène lors des 67e Filmfare Awards 2021.

L’acteur a fait une grande entrée dans le spectacle, déguisé en son personnage populaire Peshwa Bajirao, et sa présence a donné le début parfait à l’événement. Plus tard, il a joué avec force sur l’un de ses morceaux les plus populaires, Malhari. Les vidéos de l’événement sont devenues virales et l’énergie de Singh dans la performance gagne les internautes.

Regardez les vidéos







Les 67e Filmfare Awards, récompensant les meilleurs films de Bollywood de 2021, ont eu lieu à Mumbai le mardi 30 août, et la vedette de Vicky Kaushal, Sardar Udham, et la vedette de Sidharth Malhotra, Shershaah, sont apparues comme les grands gagnants alors que les deux films ont remporté tous les prix dans le domaine technique. catégories.

Les deux films étaient des biopics de héros indiens réels et ont été très appréciés. Alors que Vicky a été vue en train de représenter le combattant de la liberté Udham Singh à Sardar Udham, Sidharth a dépeint le héros de guerre de Kargil, le capitaine Vikram Batra à Shershaah. De plus, les deux films sont sortis directement sur la plateforme OTT Amazon Prime Video.

Alors que le réalisateur Vishnuvardhan Shershaah a remporté les prix de la meilleure action et du meilleur montage, le réalisateur Shoojit Sircar Sardar Udham a remporté dans six catégories, à savoir la meilleure musique de fond, la meilleure photographie, la meilleure conception de costumes, la meilleure conception sonore, les meilleurs effets visuels et la meilleure conception de production.

Les Filmfare Awards 2022 ont été organisés par Ranveer Singh et Arjun Kapoor, qui sont les meilleurs amis de l’industrie et ont également partagé l’espace d’écran à Gunday avec Priyanka Chopra et le regretté Irrfan Khan. Kiara Advani, Vicky Kaushal, Disha Patani et Varun Dhawan ont donné des performances à couper le souffle lors de la soirée de remise des prix.